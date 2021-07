Columnistas

Estamos acostumbrados a pensar que las estrategias de liderazgo son herramientas exclusivas para los directores de las empresas. Pero no es verdad. El liderazgo está muy relacionado con la capacidad de reconocer que algo puede mejorar y dirigir una serie de acciones para desarrollar ese cambio, y no solo con el lugar que se ocupa en una estructura organizacional.

¿Qué es el liderazgo? Facultad de influir en las personas para que se involucren voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo.

¿Por qué practicar el valor? Es vital para el desarrollo de cualquier empresa, ya que el líder provee visión y dirección para la consecución de logros. Una organización puede tener una estrategia adecuada y no sobrevivir a la falta de un líder apropiado.

Obstáculos. Cuando las necesidades humanas se encuentran fuera de balance, se convierten en gigantescos obstáculos: excesiva necesidad de controlar; excesiva necesidad de ganar; excesiva necesidad de agradar; excesiva necesidad de defender.

¿Cómo practicar el valor? Desarrollar recursos internos. Habilidades relevantes para liderarte a ti mismo. Los grandes líderes saben que su responsabilidad número uno es su propio desarrollo. Si no se dirigen a sí mismos no podrán dirigir a los demás. No pueden llevar a otros más lejos de lo que ellos mismos han recorrido, nadie puede viajar hacia afuera si primero no ha viajado hacia adentro. Los líderes potenciales fracasan más por causas internas que por causas externas.

Conectar con las personas. Habilidades relevantes en interacciones uno a uno. La conexión con las personas no es algo que solo debe ocurrir cuando el líder se comunica con un grupo. También debe suceder en el plano individual. Cuanto mejor sea la relación entre los individuos, tantas más probabilidades hay de que el seguidor quiera colaborar. Cuando el líder se ha esforzado por conectarse con su gente se puede percibir en la forma en que funciona la organización. Entre los empleados hay una lealtad increíble y una sólida ética laboral. La visión del líder se convierte en la aspiración de la gente. Para dirigirse a usted mismo, use su cabeza; para dirigir a otros, use su corazón.

Generar ambiente. Habilidades cuando no eres líder formal. El crecimiento y desarrollo de la gente es el más alto llamamiento del liderazgo. Los líderes excelentes invierten recursos para generar el ambiente laborar adecuado. Es maravilloso cuando la gente cree en el líder. Es más maravilloso cuando el líder cree en la gente. La mejor manera de conservar la lealtad del equipo es mostrar genuino interés y preocupación por ellos mediante palabras y acciones.

Guiar al equipo. Habilidades relevantes en el liderazgo formal. La habilidad de trabajar con la gente y desarrollar relaciones es absolutamente indispensable para un líder efectivo. Nadie es un gran líder si quiere hacerlo todo él mismo o atribuirse el crédito por hacerlo.