El Departamento de Estado de Estados Unidos reveló la primera nómina de la lista Engel, donde figuran veintiún políticos hondureños. Para nadie era desconocido que esta primera lista era predecible. Salieron los líderes históricos de siempre, muchos de los cuales ya han sido mencionados en otros actos de corrupción en el país y la mayoría tienen sobreseimiento definitivo.

Para muchos hondureños, la lista es churro, ya que no aparecen los peces gordos que han drenado las arcas del Estado hondureño en los últimos años. La lista Engel no es una lista churro, lo churro es la justicia en Honduras que favorece a los corruptos, narcotraficantes, asesinos, violadores y por eso tenemos que esperar que el Tío Sam haga lo que nuestro Poder Judicial no hace porque no quiere, o porque no lo deja el sistema.

Por cultura estamos acostumbrados a que otro país nos venga a hacer el trabajo que nos corresponde, ya que vivimos esperando que todo lo resuelvan desde afuera; vivimos en un país donde el plomo flota y el corcho se hunde, ya que se ha enraizado la anormalidad como normal en nuestra sociedad. Estamos tan “anormales” que quienes deben presentar las investigaciones las entorpecen, y los que hacen las leyes las hacen a la medida y se arropan con la cobija de la impunidad.

La publicación de la lista Engel no debe de alegrarnos, al contrario, debe preocuparnos porque es una evidencia más que la institucionalidad no funciona. Al final el problema no es que la lista Engel mencione a los mismos corruptos, el problema es que también los ha mencionado el CNA, Maccih, Uferco y el Poder Judicial nunca ha hecho algo, más bien los ha absuelto de los cargos.

Al final el problema de Honduras no es de listas sino de acciones. En el pueblo todos nos conocemos, pero si no actuamos seguiremos en las mismas. La corrupción no es algo que solo la practican las élites políticas y económicas de Honduras; la corrupción es algo enquistado en la sociedad hondureña, y que pasará mucho tiempo para erradicarla. El tema de la corrupción no es nuevo en Honduras. El problema está muy arraigado en la sociedad hondureña y se agrava cada vez más cuando la institucionalidad no funciona.

Por ahora la lista de figuras políticas, ligadas a nexos de corrupción, publicadas por el CNA, Maccih, Uferco y Engel, está en nuestras manos, para elegir los mejores candidatos a puestos de elección popular. Ya lo decía la Conferencia Episcopal en su comunicado, que en este próximo proceso electoral necesitamos elegir candidatos con un comportamiento ético, reconocido por todos, candidatos que no estén marcados por la lacra de la corrupción o el narcotráfico.

La sanción moral de la lista Engel la conocemos, así pues, la decisión está en nuestras manos para sacar a todos los que le han hecho tanto daño a la Honduras de allá y de acá en estos últimos veinte años.