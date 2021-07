Columnistas

En los últimos años, el discurso público sobre el legado histórico de épocas, países y personas se ha intensificado y dramatizado: algunos piden la reevaluación de personas como Cristóbal Colón y en otros lugares se han dañado estatuas del ex primer ministro británico Winston Churchill o la reina Victoria. En algunas ciudades de Europa, la gente está protestando por el cambio de nombre de las calles, por ejemplo, en Berlín, donde algunos se ofenden con los generales de la era imperial (sin conexión con la dictadura nazi) como epónimos.

Cuando las estatuas son arrancadas de sus pedestales resuenan fuertes sentimientos, pero no siempre las intenciones son correctas. Por supuesto, después del final de la Segunda Guerra Mundial y la dictadura nazi (durante la cual millones de personas inocentes fueron asesinadas, heridas y traumatizadas) se quitaron las estatuas de los representantes visibles de estos crímenes, esto fue correcto. Es bueno que la vida pública de una Alemania democrática esté libre de tales visiones. Sin embargo, el asunto no siempre está tan claro. No debe olvidarse que eliminar los objetos históricos no elimina inmediatamente las ideologías asociadas con ellos. Por tanto, es necesario preservar la historia, en los museos y en los lugares de memoria, para reflexionar, aprender de los errores históricos, a veces de un pasado doloroso. Esto se implementó en Alemania, cultivan una cultura consciente del recuerdo con esta época oscura. En caso de duda, es lo correcto mirar la historia a los ojos.

Hay que diferenciar, donde las cosas son menos claras que al evaluar los crímenes nazis: un Winston Churchill que se opuso a los nazis que llevaron a Europa a una guerra destructiva merece el mayor reconocimiento, pero no rociar con un balde de pintura roja. Por supuesto, las figuras históricas no son unidimensionales ni perfectas, pero los éxitos históricos del primer ministro los superan con creces. Cristóbal Colón —en el contexto de su tiempo— esclavizó a los indígenas que conoció y los trató terriblemente, esto no es gloria. ¿Pero eso significa que hay que eliminarlo de la vida pública? También fue un capitán valiente, sin él el curso de la historia habría sido diferente para millones de personas, para bien o para mal, porque sentó las bases de la conexión entre el viejo y el nuevo mundo.

Siempre se requiere un reflejo (crítico) del pasado, pero sin desvanecerse. Esto conduce, si acaso, a la repetición de errores históricos. Tomemos el ejemplo de Honduras: podemos aprender de la historia de los conquistadores españoles o más tarde del papel de los Estados Unidos, por eso es importante que la historia se conserve y se incorpore a la vida cotidiana (aún más fuerte). Las grandes figuras de la historia del país como Morazán o Valle adornan muchos lugares de Honduras, pero sus acciones y pensamientos también deben entenderse como inspiración y ejemplo. Claro, también se podrían ocultar elementos de la vida cotidiana en la historia de Honduras, por una variedad de razones, pero se requiere lo contrario: la historia debe hacerse más visible en la vida cotidiana en todas partes del mundo, incluso en Honduras. Solo cuando la gente de todo un país conoce su historia, sabe de dónde viene y dónde está hoy. Se necesita menos encubrimiento de la historia (por cualquier motivo) y una preocupación más comprometida con todo nuestro pasado. Esto solo puede ser beneficioso.