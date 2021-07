Columnistas

Me ha llenado de vergüenza y de indignación el reporte publicado en El Heraldo: L. 163 millones ha recibido el INM por multas a migrantes irregulares. Esto solamente demuestra que Honduras sigue una política migratoria de doble rasero inhumana y deshonesta.



Aquí el gobierno predica, y en eso estamos completamente de acuerdo, que la migración es un derecho universal, pero parece que tal derecho, en las cuentas del gobierno, solo es aplicable para los hondureños que huyen del país por las condiciones inhumanas en que se debaten dentro de nuestras fronteras por causa de la mala administración del país por parte del gobierno actual, reelecto ilegalmente. Además, esa huida masiva le conviene al Partido Nacional porque quienes se van son votos en contra de la dictadura.



Lo que se ve es que las autoridades buscan, con cualquier pretexto, llevar dineros a las arcas públicas, fondos que no se reinvierten en el desarrollo del país, sino que van a parar a las cuentas particulares de los patriotas corruptos que han vaciado las cuentas del Instituto Hondureño del Seguro Social, las del Instituto de Estadísticas, las del Ministerio de Recursos Naturales (recuerden a los Pandoros que reaparecen en las planillas para diputados), los dineros destinados a el combate de la pandemia, para mencionar solo unos pocos casos.



Por eso no tienen asomo de vergüenza al cobrar una multa a las gentes que deben atravesar el país en su camino migratorio hacia Los Estados Unidos.

En contraposición con esta conducta inmoral, los habitantes de Choluteca, Valle y El Paraíso brindan alimentos, vivienda y trabajo a estos humanos que van en busca de un destino mejor.



En esa línea de atraco están: los altos precios de los combustibles, el alto precio de la energía eléctrica, el alto precio del impuesto sobre ventas, el cobro de la cuota de seguridad que no ha ofrecido al fin de la criminalidad, los impuestos que golpean principalmente a los pobres, los cobros en dólares de muchas tasas estatales y de la empresa privada, los altos precios de los alimentos y de los medicamentos…



Esta conducta del gobierno de Honduras es contrastante con la que observa el Gobierno de México y el pueblo con los migrantes hondureños, pues ese gobierno y su pueblo presta colaboración desinteresada a los hondureños que huyen de Honduras, pero que al final benefician a la tiranía nacional con las remesas que envían a sus parientes los que logran pasar.

El gobierno se ha pronunciado tibiamente sobre el problema de los migrantes. No movió su lengua cuando el gobierno de Guatemala atropelló (que no el pueblo chapín) a los miles de hondureños que migraron en masa. A los que fueron retornados no les prestó la asistencia debida que merece todo hondureño que regresa, por las buenas o por las malas, a su patria. Por el contrario: instaló a los militares para impedirles violentamente la salida, violando el derecho a la libre circulación que invoca el gobierno cada vez que el pueblo sale a las calles a protestar con plena razón, pretexto con el cual justifica la represión y la barbarie.



Honduras quiere que los países de paso para los hondureños traten bien a los compatriotas, quiere que en USA les brinden refugio y que los del TPS adquieran la residencia o la ciudadanía norteamericana, pero atropella a los haitianos, cubanos, africanos y de otras nacionalidades, que deben cruzar el territorio nacional y que generalmente vienen con una mano delante y otra atrás, en miseria casi total.



El régimen exprime así, con multas indebidas e inmorales, a los migrantes que no tienen, muchísimos, ni como llevar un pan a la boca ni en donde pasar la noche. No es el caso de los que transitan el territorio para transportar droga hacia Los Estados Unidos quienes, parece, tienen vía libre y protección. Este gobierno es una total vergüenza para los hondureños.