El Congreso es lo importante. Que somos un sistema presidencialista deficiente hace plantearnos el sistema parlamentario. Uno que, sin ofender artículos pétreos, dote de legitimidad el poder político en nuestro país. La desafección del pueblo con sus representantes, la pérdida de credibilidad y el repudio creciente a toda gestión, aun las positivas y bien intencionadas, obliga a la revisión de lo que ha debido ser.



Los desaciertos de las figuras presidenciales se acrecientan y se conocen en los medios de comunicación y en el ilimitado acceso virtual. Se duda si la corrupción es mayor ahora o es solo que es más visible, porque hay más canales y más emisores, responsables o inicuos. ¿Será buena suerte que son otros los que hoy detentan el poder? En una nación no solo tercermundista, sino oprimida por un estamento político que no lee, que no se prepara para dirigirla, el que más grita, más insulta y es más audaz en lanzar temeridades, se ha hecho de un filón para alcanzar popularidad. ¡Cuanto desconocimiento en los temas de Estado! Algo tan cuestionable es poco probable que a la hora de las grandes decisiones nacionales también pueda satisfacer expectativas.



El personalismo de que se dota a la política, específicamente en sistema presidencialista como el nuestro, socava, igual que el sectarismo, el nepotismo y la corrupción, cualquier intento de fortalecimiento democrático. Pero para el futuro próximo, las próximas elecciones generales y la instalación del nuevo Congreso de la República, es lo que amerita la atención del electorado. Cada voto por diputaciones es lo que definirá el futuro. Hace varias décadas había aspirantes presidenciales que consideraban propiedad suya los magistrados y los diputados. Manifestación siniestra que se esperaba superada en los actuales aspirantes. Pero son iguales, sonando con “sus” magistrados y “sus” diputados. No debe pasar. Quienes sean electos en las diputaciones no deben verse a sí mismos como vacas, sino como mandatarios del pueblo