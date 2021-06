Columnistas

La cárcel que, con orgullo y pasión voraz de indómito carcelero, se ha ganado Juan Hernández, esa cárcel que el señor presidente construyó y fue bautizada como "la Tolva", volvió a ser noticia de sangre caliente en un enfrentamiento que se produjo en el centro penal de Morocelí, El Paraíso, dejando varios muertos y muchos heridos, cuya sangre como un hilo conduce hasta los zapatos de las autoridades que han entendido el derecho penal como la pena del derecho.

Media docena de ambulancias salieron alertadas del centro de reclusión y con más de 30 heridos a bordo. Algunos fueron trasladados al hospital de El Paraíso y el resto al Hospital Escuela Universitario.

Fuera del hospital parecía una invasión militar, con varios dispositivos de seguridad para proteger el área y de mayores sucesos, mientras los pacientes miraban por las ventanas cómo se desplazaba tanto presupuesto público en armas y tanta escasez en medicinas.

Y es que un país sin política penal, es tierra feliz para la corrupción que se limita a construir cárceles y a incrementar la población penitenciaria sin un verdadero sistema de rehabilitación, más la corrupción que maneja las cárceles como un supermercado del crimen donde ingresan celulares, drogas, armas de fuego y armas de todo calibre, estilo y método que "suaviza" con el olor del dinero y el control de la autoridad.

«La Tolva», así como el resto de cárceles, son campos de concentración para describir las condiciones carcelarias a las que se ven sometidos los individuos privados de libertad en este país, donde hay presos encadenados de conciencia y libres de conciencia encadenada.

Las condiciones en las que viven los derechos humanos, que también está privada de libertad en la prisión de máxima inseguridad, exige la intervención de un juez penal, de un sacerdote y de un médico forense; el primero para que constate en qué terminó está arrinconado el derecho penitenciario; el segundo para que santifique el sacramento de la extremaunción y dejar en libertad a la muerte; el tercero para que inspeccione y examine el cadáver en el lugar donde lo encuentre, que dé con el hallazgo de indicios y huellas de un país asesinado en una sentencia condenatoria ejecutoriada, para que no grite, no proteste y no actúe en nombre de la libertad.

Es el momento para que, por primera vez, señor presidente, usted pida la protección y defensa de los derechos humanos en Honduras, con el objetivo esencial de observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos con un orden jurídico serio.

Hay que empezar a conocer, analizar e investigar las tendaladas de muertes sobre las violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades de carácter judicial y policial, pero, de manera preponderante, aquellas relacionadas con hechos violatorios en los centros de reclusión, como su "Tolva", donde imaginamos que los detenidos deberían tener derecho a la seguridad, derecho a recibir atención médica psicológica dentro de la prisión, derecho a no ser torturado, derecho a no ser sometido a tratos crueles inhumanos o degradantes.

Debe entender, presidente, que las personas privadas de libertad en un centro penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado hondureño es parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o bien, su ejercicio fuese incompatible con el objeto de estas.

Hay que cuidar las prisiones y sus privados de libertad con todas las medidas que indica la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los demás instrumentos de las Naciones Unidas que protegen a dichas personas, pues nunca se sabe si el señor presidente va ir a dar a una de ellas.