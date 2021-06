Columnistas

Al terminar el año 2020, 82.4 millones de personas siguen estando desplazadas en el mundo. Más allá del impacto que tiene esta situación en la vida de cada persona, las cifras reflejan la incapacidad global para superar los conflictos, las violaciones de derechos humanos, la discriminación que lleva a las personas a huir en búsqueda de protección. Esta realidad se ve ahora agravada por los efectos del cambio climático que, como lo vimos en Honduras, generó el desplazamiento de cientos de miles de personas este año.



Desde hace 20 años, el 20 junio se conmemora el día mundial del refugiado. La fecha supone una oportunidad para reconocer el valor, la fuerza y la perseverancia de quienes se han visto obligados a dejar su lugar de origen. Es una ocasión para resaltar aquellas historias de éxito; las expresiones de solidaridad, así como los niveles de riesgo y vulnerabilidad que enfrenta la población. Es al mismo tiempo, un momento propicio para reiterar los principios de derechos y humanidad que orientan la respuesta a favor de las personas desplazadas, y así promover un mayor compromiso de los Estados y de la sociedad para asumir los desafíos que enfrentamos; para abordarlos de manera decidida.



Este año nos confrontó con una realidad distinta y nos impulsó a revisar la forma como se están abordando los grandes desafíos de la humanidad. La cifra de desplazados forzados ha continuado creciendo en los últimos años a niveles superiores de los que se registraron en la post guerra. Sin embargo, las cifras del 2020 exigen una lectura cuidadosa. Pese a las restricciones globales de movilidad, el movimiento masivo se siguió presentando – los 11.2 millones de personas desplazadas en el 2020 así lo demuestran – el número de desplazados, al final del 2020, mostró un crecimiento de 4% con respecto al 2019; un crecimiento menor que el que se registró entre el 2019 y el 2018 que fue de 12.3%. El menor número de desplazados no ha obedecido a la superación de las causas. Una cifra indeterminada de personas permanece en lugares en donde su vida y libertad continúan amenazadas. Los discursos de odio y discriminación continúan limitando la respuesta e incluso fueron alimentados por el COVID y la estigmatización del foráneo. Cientos de miles de personas terminaron quedándose varadas en lugares de transito agravando ese “no lugar” que tanto afecta a un desplazado forzado.



El año anterior, con todas sus enseñanzas, ha puesto de relieve la importancia de la inclusión como mecanismo de solución y prevención. No es algo nuevo. Pero se torna inaplazable ante este panorama. La no superación de las causas y la lentitud en el encuentro de soluciones continuará haciendo más difícil el abordaje del problema. Por eso, no es casual que a nivel regional los objetivos de la cooperación bilateral, las propuestas como el Marco Integral de Protección y Soluciones (MIRPS), el Plan de Desarrollo Integral (PDI) promovido por las Naciones Unidas con el fuerte liderazgo de la CEPAL, coincidan en la necesidad de resolver las causas estructurales que alientan el movimiento forzado de población y limitan el alcance de soluciones



La urgencia en asegurar la inclusión de la población refugiada en los servicios de salud, además del reflejo del principio de igualdad, expresa la necesidad de entender que nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo. Que solidaridad, como lo expresaba el Secretario General de las Naciones Unidas hoy es actuar en bien propio. Pero, más allá de entender la inclusión como la generación de condiciones para superar las barreras que limitan el acceso de las personas – en este caso personas refugiadas y desplazadas internas – a los servicios del Estado y que contribuyen a recuperar su autonomía y capacidad de agencias, inclusión, significa solución.



Es una solución porque el desplazamiento es la antítesis de la inclusión. Es la expresión misma de la exclusión. Para la prevención y el encuentro de respuesta, incluir significa reconocer al otro. Incluir significa superar la discriminación. De allí la importancia del acceso al servicio de educación. La pandemia ha resaltado el valor del contacto; la construcción conjunta del entorno. Sin acceso a servicios educativos, niños, niñas y adolescentes no se encontrarán y el que llega “de afuera” seguirá desconectado y sin un lugar.



Inclusión significa reconocimiento. La mejor forma de reconocimiento es la afirmación de que ese sector de la población que ha sido desplazado nos importa y que por eso, en el caso del desplazamiento forzado en Honduras, es fundamental despertar ese proyecto de Ley que lleva dos años adormecido en el Congreso. Porque inclusión es afirmar que esas 247 mil razones nos importan y hacen parte de esta sociedad.



Incluir es recuperar o construir el arraigo que permite el acceso a los servicios del Estado y a los procesos organizativos con las comunidades que solidariamente los reciben; es ocupar el espacio de lo público y ver el entorno como parte del lugar en donde se vive. Es superar el “no lugar”; esos “campos de transito prolongado donde se estacionan los refugiados del planeta” que describía Marc Argué a comienzos de los 90.

Inclusión significa solidaridad, igualdad, autonomía, agencia. Inclusión significa solución. Ese es el desafío al cual nos invita este día mundial del refugiado.