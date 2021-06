Columnistas

Es argumento peregrino el que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico se crean para generar empleos. Que su nombre lo indique, no refleja su contenido real y arbitrario ante un estado de derecho, de por si endeble, como es el nuestro, en donde el imperio de la ley no es reconocido ni promovido por los más obligados a hacerlo, los servidores públicos, electos o nombrados. Hay diferentes vías para crear plazas laborales sin amenazar y entregar la soberanía, sin lesionar la institucionalidad y sin hacer del entreguismo otro potencial filón de corrupción. Bueno, si, para empezar, el que solo se mantuviera a raya ese terrible flagelo de la corrupción, impidiendo la impunidad, sería prácticamente instantánea la apertura de nuevas fuentes de trabajo. Ni que decir, de la seguridad jurídica en general, también intimidada con este sin sentido, denominado Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Que sean legalizadas por una mayoría en la Corte Suprema de Justicia no las legitima, las vuelve más amenazantes y obligan a toda la ciudadanía a repudiar las ZEDE de hecho y de derecho. Por que es la ciudadanía la que queda en estado de indefensión cuando ya no tiene a donde acudir para proteger sus derechos lesionados. La soberanía es sagrada. No es asunto ideológico, ni partidario, solo ciudadano, asunto de Patria. La diletancia, la búsqueda de notoriedad o de votos debe ser superada por la municipalización de la lucha por nuestra soberanía. La municipalidad como el ente estatal de mayor cercanía a los habitantes, tal lo que consta en la popularidad sostenida de alcaldes y regidores a través de los años, es la llamada, es la habilitada para ser el ente cohesionador de este ideal de salvaguardar la soberanía, hoy sojuzgada por lo que parece y es, amenaza nefasta a nuestro Estado como ente jurídico y social. No cedes antes las ZEDE. No, si merecemos ser llamados hijos de Honduras y si reconocemos el imperio de la ley como fuente de paz y desarrollo.