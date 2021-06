Columnistas

Ahora que todo es desechable y provisional, parecen raros aquellos tiempos en que los empleados duraban 20, 30 o 50 años en el mismo trabajo: la oficina, el taller, la fábrica, eran formas de vida; la veteranía era como un grado; la experiencia del oficio valía más que la juventud aprendiza.

Pero el sistema consumista y competitivo destrozó viejos esquemas de cooperación y solidaridad entre empleados; ya no hay compañeros de trabajo, solo rivalidades abyectas y valores invertidos, en los que el más servil y ofrecido —para decirlo en palabras de oficina, el más arrastrado— tiene mayores privilegios.

Todo esto crea una sensación espantosa de inseguridad laboral; nadie se siente resguardado en su plaza ni cree que durará mucho tiempo, aunque al final pase años en el mismo trabajo; y de ahí deriva la peor de las injusticias: los miserables salarios, y aceptarlos, porque es eso o nada.

En esos tiempos pasados el salario alcanzaba un poco más: un televisor en la sala era suficiente, no se pagaba cable ni internet, un teléfono público en la esquina servía a todos, no había celulares que presumir, y no era necesario que todos tuvieran carro, la educación era pública y los hospitales funcionaban mejor, y muchos trabajadores podían comprarse una casa.

Pudo pasar antes o un poco después, pero la percepción es que la calidad de vida de los hondureños se hundió a partir de los años 90; el derrumbe fue estrepitoso para una clase media que perdió el valor de su salario, y que ahora duerme con sobresaltos por las agobiantes tarjetas de crédito o impagables hipotecas de viviendas, por mencionar dos angustias recurrentes.

¿El problema es el raquítico salario? Esta discusión lleva siglos entre los que creen que elevar el jornal lleva al desempleo a los menos capacitados o a los aprendices; y están los que sostienen que la mejora de la paga ayuda a muchos trabajadores a salir de la línea de pobreza.

Desde luego hay una opción en el sueldo justo, que resulta de reducir esa plusvalía que solo enriquece al empresario a costas del empobrecimiento del trabajador, eso que las ciencias sociales llaman explotación, como ejemplo, un ejecutivo empresarial puede ganar 40 veces más que un empleado base.

Sumamos crisis porque los salarios formales en Honduras no son para todos; el Banco Mundial nos junta con Bolivia y Nicaragua, como países de la región con 50% de los empleos en la economía informal: sin seguridad social, derechos laborales, estabilidad... nada, pobreza perpetua.

El salario mínimo aprobado esta semana alegra un poquito y solo a unos cuantos. Hace falta un esquema que propicie crear más empresas y fortalecer las existentes; y que paguen sueldos justos, para que un día —como países europeos más pequeños que el nuestro— haya un 1% de ricos y 1.5% de pobres, que apenas se noten, contra un 97% de robusta clase media que pueda pagar sus cuentas y dormir sin pesadillas.