Aunque el entreguismo territorial a través de las ZEDE sea evidente ante la opinión pública nacional e internacional, los perros de garra, denominadas así las personas que bajo la coacción de sus dirigentes, que actúan así interés personal al recibir canonjías-, pierden su identidad personal debido a que repiten hasta la saciedad que lo que está haciendo el Partido Nacional y los diputados que votaron por esta leyes es lo correcto, y nadie logra sacarlos de su miopía porque son títeres a los cuales se les ha dado cuerda y repiten y repiten que las ZEDE son el milagro económico que Honduras necesita.



A ellos les importa un bledo que la soberanía territorial sea vendida;romper en pedazos la Constitución de la República y pasarla por el final de la columna vertebral es un hábito en ellos y sus dirigentes.



Llamar a las ZEDE la solución de nuestra nación es prácticamente una panacea, una utopía, que es difícil no soñar con ellas; un paraíso fiscal donde se podrá depositar sin que se revele la procedencia de los pecunios obtenidos de forma fraudulenta, sean estos obtenido por el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de la Caja Chica, de la construcción de 11 hospitales y 95 centros de salud, de la construcción de los hospitales de Oncología o el de Trauma, si fue por las coimas de la Caja Pandora, de la venta de medicamentos de harina o a punto de vencer, o por los depósitos millonarios en sus cuentas de ahorro o por la construcción de calles y avenidas con materiales de baja calidad y sobre valoradas, en fin son tantos los pecunios obtenidos que en las ZEDE se podrán poner a plazos fijos o un ahorro a perpetuidad hasta que el viento del tiempo haya borrado todo recuerdo de estos transes.



Repartir y regalar 38 mil kilómetros cuadrados de nuestra nación equivalen a dos departamentos, escoja usted cómo lo desea: 2 Gracias a Dios más 1 La Paz, 1 Olancho y 1 Francisco Morazán, las comparaciones son múltiples, lo que equivale a casi 34% del territorio nacional.



Serán ciudades estados dentro de otro estado, tendrán su forma de gobierno, leyes, jueces, educación, desarrollo económico donde trabajarán los más capacitados y que estarán sujetos a todas las leyes emanadas dentro de estas zonas, y lo mejores que estarán exentas de pago de impuestos hacia el Estado, porque el derrame económico de estas zonas de desarrollo es algo nunca antes visto, simulando al derrame que la Doctrina del Neoliberalismo promulgaba, decían que sería tan grande que todos tendríamos asegurado nuestro futuro para “vivir mejor” y lo que provocó fue que los ricos se hicieron millonarios, los de la clase media pobres y los pobres miserables, consigo trajo delincuencia juvenil, el tráfico de estupefacientes, maras, desempleo galopante y masivas migraciones hacia la ruta del norte, donde los caminos están señalados con los huesos de los miles que han perdido su vida al tratar de huir de su miseria y conseguir su sueño americano.



“Traerá empleo”, es el discurso, cantaleta que ofende porque nos preguntamos que como gobiernos no han sido capaces de desarrollar empleo en tantos años de gobernar, pero saben que no ha sido posible porque han robado el dinero de las arcas del Estado y para que nadie proteste o si alguien “brinca” están los comandos de la muertes que trabajan solapadamente, “que existen” pero que no existen porque es negada su existencia, los especialista en destrozar cráneos a tolete vivo, bayonetas, si fuese necesario, gases lacrimógenos, tanquetas de agua a presión para repeler multitudes o práctica de tiro al blanco de franco tiradores, porque ahora los policías y militares parecen RoboCop, donde las patrullas, comandos, son más abundantes que las ambulancias y carros de bomberos, “el fin justifica los medios” y este es reprimir al pueblo hambriento, actúan así porque el mandatario los tiene bebiendo agua en su mano, y haciendo un tris de dedos, salen a galope tendido a reprimir a los que les dicen que ellos también son pueblo, que tienen madres, hermanos y hermanas, más la voz del amo se debe de cumplir sin chistar.



¿Dónde están ustedes que deben de defender la soberanía e integridad del territorio? acaso piensan que esto solo se aplica cuando hay agresión territorial por ejércitos invasores, ¡no!, se aplica en este momento donde la soberanía e integridad territorial está siendo vendida al mejor postor, donde los municipios serán rebanados y entregados a las ZEDE, es un mandato que el pueblo les da, meter a la cárcel a todos aquellos que están violando la Constitución de la República, aquellos que están repartiendo el territorio nacional a caza fortunas internacionales y nacionales, ustedes tienen como el brazo armado del pueblo desplegarse de su Comandante en Jefe y hacer cumplir la Constitución, o realmente es una sola voz que implora, que grita, pero no se escucha, será porque los altos jerarcas están también coludidos o porque pueden perder los grandes beneficios que tienen ahora como el del cheque extraordinario que les reparten cuando cursan baja, emolumento no contemplado en las leyes laborales y dignas de reparo judicial.



“Es empleo lo que generará”, cierto, para los que cumplan el perfil, los otros serán excluidos porque no tuvieron la oportunidad de alcanzar estadios de educación superior porque les fue vedada, que no piensan bien porque sus cerebros se atrofiaron porque no tuvieron salud de primera ni la alimentación necesaria para que su organismo tuviera neuronas a todo dar porque el dinero se lo robaron y al pueblo lo han ido matando lentamente pero efectivamente.



Hoy la integración de los pueblos de Centro América ya no es posible, el sueño de Morazán lo han echado al tacho de la basura, hoy los perros de garra defienden el hueso que su amo les tiró y lo que saben hacer con eficacia es ladrar y ladrar. Honduras, hoy se te ponen los santos oleos y la extremaunción está hecha por estos “abogados del dólar”.