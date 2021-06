Columnistas

Un hombre de Estado necesita de la verdad y la consecuencia de una conciencia estrictamente firme para dirigir bien la razón y buscar la opinión racional que genera un juicio que trascienda más allá de la ética y la política articulada en la necesidad humana de la moral, para ejercer la presidencia de un país.

Los acostumbrados elementos escasos en el gobierno de Hernández y con sobrada táctica se pararon frente a los micrófonos abiertos en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) y España, la cual se celebró hace unos días en Costa Rica.

En su acentuado verbo, Hernández dijo: Cualquier Gobierno que ataque agresivamente a los narcos y a sus activos criminales, que coopera y se asocie estrechamente con los Estados Unidos, que ponga a docenas de narcos en las cárceles de Estados Unidos, que reduzca el tráfico de drogas en un 95 % y que arrebate el control criminal de las fuerzas de seguridad, como ha hecho Honduras bajo mi liderazgo, tendrá que prepararse para un tsunami de testimonios falsos en los tribunales norteamericanos.

Hernández se desahogó e infló el ego para exhibir su método discursivo al decir, sin duda metódica, que Honduras tenía la tasa de asesinatos más alta del mundo y que el nivel de violencia criminal estaba directamente relacionado con el narcotráfico: "Bajo mi Gobierno esa cifra se ha reducido a menos del 4 %", dijo Hernández abrazando el auditorio que estaba pensando en la pandemia.

Asimismo, enumeró que la extradición, la confiscación de activos criminales y una fuerza de seguridad pública equipada para luchar contra los cárteles han sido claves para que Honduras tenga paz y tranquilidad, como en un cuento de Disney.

El presidente se fue a defender sin que nadie le recordara su laberinto de investigaciones de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos por su presunta participación en el narcotráfico a gran escala y actividades de lavado de dinero, según documentos desclasificados por parte de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se ventilan los juicios de los capos de la droga.

El gobernante pudo aprovechar la cumbre para dialogar con sus homólogos sobre la consolidación de la integración regional, la recuperación sostenible, transformación tecnológica e innovación, discutir sobre oportunidades de la relación estratégica para la recuperación económica, medio ambiente y cambio climático, fortalecimiento de los intercambios comerciales, inversiones, turismo y derechos humanos en la región: objetivos que suelen producir estas reuniones que generan beneficio para Honduras.

Y es que el objetivo no era ese, sino el método del discurso para decirle al mundo que en este país se lucha contra el narcotráfico, porque ese día y a esa misma hora, "casualmente", como si fuera una predicción en los parlantes del Sica, las autoridades policiales confiscaron más de 100 millones de lempiras en decomisos de droga mediante operativos sincronizados en el país.

Pero claro, René Descartes no imaginó que un país fuera tan avergonzado en los foros internacionales por las interpretaciones indómitas, lejos del esplendor de la antigua filosofía griega y del apogeo y crisis de la escolástica en la Europa medieval, la Honduras del Renacimiento y la revolución científica que el Ministerio de Salud de este gobierno realiza en sus campañas de vacunación sin vacunas.

Y es que en el populismo de Hernández y sus culpas no existe la búsqueda de la verdad. Para estos empleados públicos, la mentira es un pasatiempo placentero, una retórica ensalivada como fin práctico para llegar a su objetivo, con el rigor de sus técnicas de absoluto fracaso, de especulaciones sin sentido y los razonamientos que no tienen discurso, ni método.