Pueden decir que por ver el sucito en el ojo ajeno no vemos la viga en el nuestro. Aunque lo fuera, es obligación humanista exigir el respeto a los derechos humanos sobre más. El autoritarismo más burdo ha alcanzado la forma peligrosa del cinismo grotesco que se afirma en cada arbitrariedad. Nicaragua, cuna de valor, patriotismo y cultura atraviesa noche oscura para su democracia. Su Estado de Derecho aún más diluido que el nuestro, discurre con las ambiciones tiránicas que se ceban entre la formalidad electoral y el fraude. Nada les limita, tres poderes de la república son ensueño, solo ilusos pueden creer en su existencia. Excluir de la carrera por la presidencia de Nicaragua a cuanto opositor se atreva, de la manera más resbaladiza, es el inicio de la caída de la tirana y del tirano. Pero hay que cuidar no continúen su gesta destructora. La oposición debe encontrar la forma de asegurar la integridad física de sus candidatos. A Cristiana Chamorro, abanderada de cada lucha por la justicia y en contra de la corrupción, otra figura emblemática de ese linaje de patriotas, le imputan una traza del supuesto delito de “falsedad ideológica”. Habría que saber cuál es la “verdad ideológica” de sus acusadores, si no serán estos monstruos de la pesadilla que viven nuestros pueblos, soportando tanto farsante que subió al poder señalando con el índice a otros monstruos, precisamente, en los que se han convertido. A Arturo Cruz, la traza de delito que le atribuyen, es la de “ conspirar contra la sociedad nicaragüense”. ¡Son sus verdugos quienes atentan contra todo atisbo de bienestar del pueblo nicaragüense! La coherencia, como su compromiso con los intereses nacionales nicaragüenses impulsan su lucha procedente. Ambos abanderados de causas justas, son hoy presos de la arbitrariedad que mal gobierna a Nicaragua. Ellos y los otros ilegalmente apresados deben ser liberados. Por la justicia, por la verdad y por la Patria, la nicaragüense y la Patria grande, Centroamérica. ¡Libérenlos!