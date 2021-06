Columnistas

A todos los lugares donde he viajado he encontrado personas que le tienen miedo a las matemáticas, situación que se ha incrementado debido a la educación en línea forzada por la pandemia.

Llevamos más de un año de pandemia y no se le ve salida próxima al asunto, al menos no en Honduras.

¿Cómo marcará a los alumnos esta pandemia referente a las matemáticas?

A continuación detallo algunas preguntas que ayudarán a las personas a definir su estatus frente a la materia: ¿tienes problemas de estudio con las matemáticas? ¿le tienes temor o inclusive odias las matemáticas? ¿cada vez que vas a matricular una clase de matemáticas lo piensas y lo repiensas mucho? ¿las matemáticas te generan estrés? ¿no avanzas en tu carrera por una clase de matemáticas que no puedes aprobar? ¿estás estudiando una carrera sólo porque lleva pocas o ninguna matemáticas? ¿te cuesta mucho entenderle a las matemáticas aún por mucho que estudies? ¿prefieres no estudiar a enfrentarte a las matemáticas? ¿crees que jamás aprenderás matemáticas, que para eso se nace? ¿nunca has hablado con un profesional sobre este asunto?

Si respondisteis sí a por lo menos 3 de las preguntas, déjame decirte que tienes un bloqueo matemático causado por una experiencia traumática que tuviste en relación a la clase.

El temor a las matemáticas es más originado por fallas de tipo humanas que por la dificultad de la materia, por lo que la solución a las mismas está en manos de los seres humanos, en manos de los maestros, de los alumnos, de los padres, del sistema educativo y de las autoridades educativas.

A través de mis más de 15 años de experiencia docente he desarrollado un método que permite a mis alumnos superar esta barrera, mediante la aplicación de mi método, que incluye: crear un ambiente propicio para el aprendizaje, preparación del docente en pedagogía, coaching y participación del alumno en clase y horas de estudio adicionales.

También el alumno debe empezar a ejercitar su cerebro aprendiéndose las tablas de multiplicar, luego a hacer cálculos mentales todo el tiempo y en poco tiempo su cerebro "que no nació para las matemáticas", las asimila.

No importa la razón, debes saber que hay solución a tu problema: infórmate, lee, escudriña, investiga, indaga, pero haz algo, no te quedes pasivo compadeciéndote de ti mismo.

Yo te ofrezco un camino que he descubierto en mis más de 15 años de experiencia docente y si tú eres docente de matemáticas, recuerda: Los alumnos de matemáticas no quieren sentirse humillados ni tontos, mejor sería que les explicaras las veces que sea necesario el tema hasta que ellos aprendan, así ellos se sentirían confiados de que por difícil que se vea el tema, al fina lo aprenderá con tu ayuda.