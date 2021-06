Columnistas

No me defiendas, compadre Analista

Las cartas están boca arriba; nada que ocultar, nada que esconder, nada que descubrir. Las pocas obras buenas que pudo haber hecho el gobierno, en su primera fase Constitucional (aun con todo el fraude), y en su segunda etapa DE-FACTO (por la violación a la Constitución con el tema de la reelección), han quedado sepultados aunque nunca olvidados por las toneladas de actos de corrupción, sinvergüenzadas, abusos de autoridad, nepotismo, saqueo, negligencia punible, entrega traidora del territorio nacional a intereses comerciales extranjeros mediante las ZEDE y tantos otros pecados capitales, que no ajustarían las páginas de este diario ni palabras en el diccionario para enumerarlas.

El lastimoso espectáculo brindado por un altísimo personaje del gobierno actual, en un programa matutino de entrevistas por televisión, debe servir de ejemplo de lo que les espera a todos los voceros, defensores oficiales y oficiosos de este gobierno que se convirtió en modelo de lo que nunca debe ser una autoridad en este país.

Ojalá (lo mas importante) que el pueblo, principalmente el electorado nacionalista, haya aprendido la lección y a estas alturas pueda identificar dónde se esconden los verdaderos enterradores del pueblo.

La vapuleada que le diera el presidente de la Cámara de Comercio de Cortés a nuestro personaje fue digna de lástima; pocas veces vi a un otrora orgulloso y a veces arrogante alto funcionario tendido en la lona, desarmado totalmente de argumentos sólidos, válidos

y convincentes.

No suelo personalizar mi crítica, prefiero que los lectores identifiquen el nombre de la persona de mi referencia, prefiero desnudar el pecado sin señalar el pecador, que el

pueblo juzgue.

En esta oportunidad, un sano consejo a muchos amigos que se han plegado ciegamente al régimen, obnubilándose con sus fantasías y el embrujo del MAGO MAYOR. Muchísimos se sueñan invencibles, poderosísimos, inamovibles y así se lo enrostran al pueblo.

Soberbios se conducen en sus carrozas último modelo, blindadas, perseguidos, ellos y sus parientes, hasta el supermercado por un séquito de guaruras con guayaberas blancas, bien planchadas, y sus pistolones camiseados; camisas blancas como la nieve para suavizar la ofensa; recorriendo calles con sus estridentes sirenas y luces multicolores, rompiendo paso y abriendo heridas morales en un pueblo agobiado por

la opresión.

Pronto, a estos personajes los veré derrotados, cabizbajos, en el exilio voluntario o en reclusión propia domiciliaria; sin embargo, muchos ni siquiera arrepentidos, porque nunca pudieron identificar de dónde les había caído el “mazazo”. Lo triste es que en el paroxismo mental que provoca la soberbia, nunca pensaron en el daño irreparable que sembraban en el futuro de sus hijos y de sus nietos. De sus esposas, no pienso lo mismo porque ellas, a sabiendas, son cómplices por permisivas, tolerantes y porque conociendo los actos de sus maridos, no abrieron la boca para corregirlos porque también gozan de las mieles del poder. Los pequeños inocentes no, ellos pagarán con lágrimas el bullying desde sus primeros años hasta la universidad. Prepárense porque entre más grande la altura, más fuerte el platanazo. También ¡BASTA YA! Mi querido abogado Orellana.