Columnistas

En el tortuoso camino de democracias fallidas, desacreditadas y dolorosamente saqueadas que le ha tocado recorrer a nuestro país, además de permanecer en medio de la agonía, ese vacío extraño y gris, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya realizó la convocatoria oficial para las elecciones generales del próximo 28 de noviembre de 2021.

Unas elecciones que ojalá no se repitan, aun con la participación estelar de los mismos actores del rebaño nacional, es decir, el Partido Liberal, Nacional y Libertad y Refundación como las fuerzas políticas de mayor clientelismo en el país.

También, en la fiesta, esa que le llaman "cívica", participa el ingeniero Salvador Nasralla encabezando la alianza denominada: Unidad Nacional Opositora de Honduras (Unoh), junto a la diputada Doris Gutiérrez como primera designada presidencial.



Esta convocatoria del CNE se hace tres días después que el Congreso Nacional aprobara una "nueva" ley electoral, con los mismos resabios fraudulentos de siempre, con trampas y una asquerosa impunidad para revestirse en legalidad, como lo dice con cinismo el artículo 312 de la nueva normativa jurídica, donde se le da blindaje a todos los corruptos que están siendo investigados y que buscan escudarse en la presunción de inocencia para participar en las elecciones generales.

La "jugada política" establece que ningún candidato a cargo de elección popular puede ser inhabilitado mientras no exista una sentencia firme. En consecuencia, asistimos a un escenario corrupto e impune, con el beneplácito de una norma que no ha sido aprobada por diversos sectores políticos del país.

Esa armatoste político-jurídico de ley ya fue publicada en el diario oficial La Gaceta, misma que reemplazará a la antigua legislación vigente desde el 2004, o sea, cuando ya se han gastado los recursos legales del fraude, así pues, se inventaron otra igual, pero con más argumentos a la hora de la robancina electoral.

Más allá de eso, que ya es grave, queda una vez más la enorme deuda de la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en la participación y responsabilidad política.

Ninguna democracia o sistema ha podido avanzar en estos desiertos de repúblicas que no son coherentes con los objetivos en la perspectiva de progresar hacia una mayor participación y liderazgo para las féminas, con el propósito de elevar su intervención en procesos de paz y libertades individuales, ante la discriminación y exclusión sostenida por las pautas políticas y culturales históricas de este país, al contrario, las autoridades han sometido a las mujeres en las peores situaciones y condiciones de vida.

Superar estas brechas estructurales que profundizan la discriminación y exclusión de género debe ser prioritario en todo Estado de derecho serio, para fortalecer las capacidades gubernamentales y sociales, bajo el fin de tener mejores leyes, políticas públicas para todos y todas con desarrollo e integración. Solo así podemos celebrar una convocatoria electoral, cuando haya igualdad plena de derechos entre mujeres y hombres.

Esperamos, como un afán de esperanza nada más, porque, así como es la víspera, también es la fiesta que nos van a amenizar con cantos de sirena, donde habrá que asistir con las ropas que nos toca remendar con los hilos de la democracia y empezar a elegir y a mantener un presidente de la república que estará acompañado por tres designados presidenciales.

Lamentablemente, con el mismo sueldito que gana el pueblo, nos toca darle de comer a 298 alcaldes y 298 vicealcaldes; 128 diputados propietarios y sus respectivos suplentes; 20 representantes al Parlamento Centroamericano (Parlacen), más 20 suplentes y 2,142 regidores en las alcaldías de los 298 municipios de Honduras.

En total, serán 3,038 cargos los que estarán puestos a disposición de los hondureños que podrán optar por catorce partidos políticos, mismos de los que cinco participarán por primera vez, así pues, con lo que sobra, pagarles la deuda política.