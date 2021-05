Columnistas

Vamos a elecciones generales el próximo 28 de noviembre con la esperanza que solo la ingenuidad produce o con el pensamiento mágico, característico de grandes capas sociales que fundamentan en la ilógica o en el palpito, sus vaticinios, carentes de fundamentación empírica.



Vamos a elegir decidiendo creer que a los que votemos asumirán sus cargos como nuestros representantes, cuando no sucederá. Como no siempre ha sucedido.



Es sorprendente la naturalidad con la que sabios e iletrados plantean la necesidad de integrar las Mesas Electoras Receptoras para “defender el voto”, dando por aceptado el hecho de que el fraude es intrínseco a los procesos electorales y que quien no cuente con quienes les “defiendan” sus votos aunque favorecidos por el pueblo, saldrán perdedores.



¿A qué horas fue a caer nuestro sistema político electoral tan bajo? Que se diera para que más allá de ser mencionados como astutos irrespetuosos de la voluntad popular, sus autores fueran señalados, acusados y condenados, como delincuentes electorales para que no volvieran a dañar nuestra democracia. Se disuadiría el delito electoral, en vez de ser premiado.



El Pinu con su coherente candidata presidencial Doris Gutiérrez, de honradez probada, no de historietas, se ha sumado al Partido Salvador de Honduras, dotándole de mayor legitimidad.



Además, presenta este partido candidatos a diputados que gozan de credibilidad como es el caso de Suyapa Figueroa. Positivo todo, pero aún insuficiente para librarnos del oprobio. La unidad de la oposición, añorada como conveniente, sigue pendiente. Su fraccionamiento no ha variado con la integración de la UNOH, que no logra sumar tantas voluntades como las que enumera su candidato.



El Partido Liberal, con su pujanza en recuperación pero aislados y Libre con su creencia de que solos podrán vencer el autoritarismo, pintan un panorama autárquico, pero para la derrota. Dada la realidad, es de plantearnos, ¿cómo es que “defenderemos” nuestros votos? El individual que cada uno deposita.