Columnistas

Al parecer en la Honduras de acá y de allá, es necesario ser o tener antecedentes de corrupto, delincuente o exconvicto para poder aspirar a ocupar la presidencia de la República o un cargo de elección popular.

Con la reciente “reforma a ley electoral”, queda claro que un ciudadano que participe para ocupar un cargo de elección popular y que no tenga antecedentes de los antes mencionado, es anormal en la sociedad hondureña. Contrario a lo que ocurre en otros continentes, donde un candidato a presidente de la República o funcionario público debe ser una persona íntegra, con valores y principios, con capacidad para ejercer el cargo, con compromiso con la sociedad, con espíritu de servicio, con franqueza, honestidad, con lealtad a la constitución, y sobre todo con rectitud. En la Honduras, libre, soberana e independiente, es todo lo opuesto.

Con el artículo 312 de la “nueva” ley electoral se blinda a los candidatos a elección popular que tienen cuentas pendientes con la justicia. Este artículo establece que ningún candidato a cargo de elección popular puede ser inhabilitado mientras no exista sentencia firme. El artículo cita literalmente que “actuaciones judiciales contra cualquier candidato a cargo de elección popular desde la fecha de su inscripción hasta la declaratoria no surten efecto de inhabilitación salvo si esta fuese el objeto principal de la pretensión y recayere sentencia firme condenatoria al efecto o resultasen de la comisión de un delito o la violación de la Constitución de la República”.

En la práctica, ¿esto significa que los “órganos operadores de justicia” están atados de pies y manos durante el proceso electoral? ¿Están permitiendo que potenciales delincuentes puedan participar en elecciones?

Si bien existe un principio universal del derecho a la defensa, donde dice que nadie puede ser señalado de la comisión de un delito si no ha sido vencido en sentencia firme, en aspirantes a cargos de elección popular este principio por ética no debería aplicar. Con estas acciones de nuestros políticos tradicionales, solo demuestran que sus intereses priman sobre los intereses colectivos de la sociedad hondureña. Con estas acciones solo demuestran que cuando de impunidad se trata, los consensos no ven colores políticos. Queda claro que este artículo fue hecho para favorecer a la mayoría que tienen antecedentes o, como dicen en el pueblo, “tienen cola que le pise”.

Con esta reforma a la ley electoral, queda claro que es una jugada más que responde al interés particular de las élites políticas y económicas que controlan el país. La modificación a última hora representa una repartición del pastel para los que más gritan y no representa un avance significativo que responda al interés de la población

hondureña.

Por ahora solo nos queda esperar los resultados del 28 de noviembre y que el Ministerio Público reinicie sus investigaciones después de la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral o después del 27 de enero de 2022, cuando tome posesión el próximo presidente o presidenta de la República libre, soberana e independiente llamada Honduras