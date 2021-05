Columnistas

Llamo para denunciar que, en un operativo policial, un agente de tránsito se acercó a mi ventanilla para decirme que, si no le daba doscientos pesos, me iba a quitar la licencia”. “Al escuchar la petición –prosiguió el denunciante- me indigné y le pregunté cuál era mi infracción, reclamándole que porqué tenía que darle doscientos pesos si lo correcto era hacerme una esquela (la cual dicho sea de paso era injustificada)”. Con desparpajo, el agente del orden le contestó que “necesitaba el dinero para comprar un pastel”, respuesta que dejó atónito al conductor.

Por negarse a satisfacer tan notoria arbitrariedad, la víctima fue conminada con revólver a bajarse del vehículo. Las cosas no pasaron a más debido a la prudencia del afectado y a la presencia en las cercanías de conductores testigos; minutos más tarde y sin lograr su propósito, el descarado “sablista” salió de escena, sin poder “morder” y haciendo despliegue inusual de su armamento.Esta historia la escuché en la radio y ocurrió hace más de una década. Como esa sobran anécdotas menos afortunadas. La mayoría mueven a estupefacción por el descaro, las menos a hilaridad.

Por esos mismos años, mientras acompañaba a mi padre, nos detuvo un agente de vialidad en un cruce de calles gobernado por un semáforo. Seguros de no haber infringido regulación alguna, esperamos a que nos pidiera boleta de revisión y licencia. Papá le entregó los documentos, mientras indagaba porqué nos había detenido. El policía no contestó de inmediato. Con parsimonia, se desplazó al frente del automóvil para ver la numeración de la placa y la vigencia de los permisos. Cuando finalizó su rodeo, el agente se acercó y le preguntó: “¿Por qué se iba a pasar en rojo?”. Mi padre me volteó a ver ojiabierto. “¿Perdón, señor oficial?”, le respondió.

El policía repitió su interrogante “¿Por qué iba a cruzar en rojo?”. Sereno, mi padre le dijo “Señor oficial, ¿cuál es mi falta?”. El policía ripostó: “Le voy a tener que hacer una esquela porque usted se iba a cruzar en rojo”. “Perfecto, haga usted la esquela, oficial” -contestó el conductor, “eso sí, escriba -por favor- que yo me iba a cruzar el semáforo en rojo” –hablando pausado y haciendo énfasis en el pretérito imperfecto del verbo “ir”. “¿Usted entiende que le voy a hacer una esquela?”, respondió el uniformado. “Claramente, señor, y pagaré la multa. Escriba lo que yo iba a hacer y no hice, para evitar malentendidos”, contestó el “casi sancionado”. Un silencio incómodo invadió el ambiente.

Descubierto, el agente le devolvió los papeles a mi padre, pero agregó -ruborizado y visiblemente apenado- que lo disculpáramos pero que no había comido ese día. Mi padre me volteó a ver y, yo -sin pensarlo mucho- le obsequié un billete, agregándole un “vaya con Dios, hombre y no haga eso otra vez”. Nada justifica conductas ilegales como el abuso, el cohecho y la extorsión de las autoridades. Aunque haya final feliz y conciencias tranquilas, nadie debería sufrirlas ni tener que contar sus historias. Ni escucharlas o escribirlas.