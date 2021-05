Columnistas

El afán por el lucro personal se vuelve adictivo en la medida que cuanto más se tiene más se quiere. En algún momento señalé en esta misma página de opinión que poco futuro tiene una sociedad donde cualquier cosa es buena si se obtiene un beneficio personal. No interesan leyes para la convivencia humana, lo que interesa es la permisibilidad. Pero, como toda adicción, siendo compulsiva y desmedida, termina en excesos y fracasos. En la administración pública, la adicción por la riqueza conduce a la corrupción, al tomar dinero que pudiera utilizarse para la educación, salud, vivienda y otros beneficios sociales. La corrupción trasciende las fronteras nacionales.

El nombre de Honduras, por culpa de sus gobernantes, en los organismos internacionales evoca la imagen de funcionarios corruptos. Con la pandemia del covid-19, más los huracanes que azotaron el territorio nacional, se presentaron demandas de servicios públicos no esperados, recursos que por la mala administración y la corrupción no existen, en una coyuntura donde la cooperación internacional no se ha hecho presente, incluso los países tradicionalmente solidarios como Estados Unidos y Europa, no han levantado la mano en auxilio. El gobierno está fracasando en todas sus gestiones. Se constituyó el Consejo Consultivo para el proceso de reconstrucción y se dijo que cuando la propuesta estuviera elaborada la misma sería expuesta en Madrid en el mes de abril del corriente año, hasta el día de hoy no conocemos los resultados.

La adquisición de las vacunas ha sido una verdadera odisea. Ha sido la empresa privada la que ha tomado la iniciativa para la compra de estas, primero proporcionando recursos de garantía y luego impulsando una propuesta orientada a que distintos sectores privados puedan adquirir con sus propios fondos la mencionada vacuna. Incluso, hay solicitud firmada por distintos sectores de la sociedad civil haciendo gestiones a las farmacéuticas para la dotación de esta. Es como que si el gobierno no existiera.

El gobernante ha tomado distintas estrategias en su desesperación por mitigar las necesidades de vacunas. Anunció la posibilidad hasta de abrir una representación diplomática en Pekín, República Popular de China para conseguir el fármaco, anuncio que más parece una jugada destinada a presionar a sus tradicionales aliados, cuestión que hasta ahora no le ha dado resultados. Mandó una delegación a la Santa Sede para gestionar una intervención del papa Francisco para que implore ante las Naciones Unidas ayuda para la reconstrucción nacional.

La oración de sus aliados protestantes no ha sido escuchada. Ha puesto en venta el territorio nacional a través de las llamadas ZEDE, en un momento donde las ventas ilegales no son un atractivo por la inseguridad que ello representa. Esto va a fracasar con daños al país. Mientras tanto, la Cepal da a conocer que el país ha caído en sus niveles de desarrollo y se sitúa entre los últimos tres lugares. La consigna gubernamental de Vida Mejor ya no la cree ni el mismo gobierno. El gobernante luce desesperado y en apuros, el tiempo se le agota y quedará registrado como el peor mandatario de la historia.