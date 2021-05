Columnistas

Cuando el general de división Manuel Bonilla forja un cisma que provoca el desmembramiento del Partido Liberal que lideraba el presidente de la República, el abogado Policarpo Bonilla, y forma el Partido Nacional se cumple el famoso adagio que el discípulo supera al maestro. Entró en controversia Bonilla con el presidente por disentir del apoyo militar hacia Nicaragua que tenía serios problemas políticos. Manuel Bonilla sintió que el presidente traicionaba su palabra dada a la hermana república de Nicaragua de dar su apoyo militar para solucionar el problema. Este incidente hace que Manuel Bonilla, siendo también miembro del Partido Liberal, formule sus opiniones a personas que se oponían al presidente de crear un nuevo partido político, porque el actual está ya desfasado, desgastado, y no cumple con las aspiraciones de la ciudadanía.

Esto hace que el general Manuel Bonilla fundara el Partido Nacional el 27 de febrero de 1902, con el respaldo popular de 30 mil personas. Comandará el Partido Nacional por varios años, su palabra prevalecía sobre la de los demás, porque llegan a creer que por el motivo que dio origen el fraccionamiento político lo que se recoge se llega a ser el dueño de dicha institución política o porque sencillamente creen que si no son ellos nadie puede. Esta misma forma de pensar la tenía Policarpo Bonilla que provocó revueltas armadas, se hizo del solio presidencial y entre ambos sumieron al país en guerras denominadas montoneras.

En junio de 2009 se ejecuta el golpe de Estado contra el bachiller Manuel Zelaya Rosales que era el presidente de la República, electo bajo el voto de la ciudadanía, se provoca un rompimiento de las leyes constitucionales, trayendo consigo caos a la nación. De ahí surge el partido Libertad y Refundación, Libre. Se forma una institución política que se regula con las leyes de la República, tiene personería jurídica, reglamentos internos y estatutos. Ya como partido constituido lanzan a Xiomara Castro de Zelaya para obtener la primera magistratura de la República, habiendo perdido las elecciones en primer lugar para quedar como la tercera fuerza política y porque el fraude electoral fue real en el año 2013.

Posteriormente se lanza el ingeniero Salvador Nasralla, no como miembro de Libre sino por haber hecho una alianza, donde nuevamente, en el año 2017, les roban el gane a la presidencia. Ambos fraudes fueron hechos por el Partido Nacional de Honduras. El partido Libre nace de la necesidad que tiene el pueblo de un nuevo liderazgo que conduzca a la nación por el camino de la prosperidad, que la riqueza no solo sea del dueño de los medios de producción, sino que sea compartida con los brazos que hacen crecer la empresa a través de aplicar su energía, ideas, esfuerzos y dar de sí mismo para que dicha empresa crezca; esta crece no porque alguien solo puso el dinero o la idea, crece porque todos los que trabajan dan de sí mismos más del cien por ciento.

Hoy han salido muchos partidos políticos disputándose la guayaba del poder. ¿Cambiar a Honduras? No, solo aspiran a obtener el poder o una cuota de lo mismo para disfrutar del tesoro público, vivir como magnates, viajar como reyes y hacer y deshacer al antojo del humor del que gobierna. Al final, la ideología que nació de una necesidad de la colectividad hondureña y que habiendo nombrado a un coordinador general para que sea el que maneje el partido durante un lapso determinado no se cumple porque llegan a creer que el partido es de ellos, y mientras no haya cambios en la cúpula del poder el partido se irá desgastando hasta que al final llega ser uno más de los mismos. Es lo mismo que pasó con el Partido Anticorrupción y pasará con el Partido Salvador de Honduras, ambos conducidos por la misma persona y que se cree dueño de ellos. Es tiempo que saquen los libros de historia y que vean cómo se desmoronan cuando cesan de ser la opción para los intereses de Honduras. La historia no se equivoca.