En Honduras no existe la oposición política, y no porque no haya personas inconformes con la gestión del actual gobierno, sino porque como sistema es inexistente. Les decimos así a los críticos de la gestión presente por darles un nombre, porque quizá es el sustantivo que más relación tiene con sus posturas, pero lo que existe —hablo de la mayoría, no de todos— son personas que quieren ocupar los puestos de gobierno, y que estarían en contra incluso de la mejor de las gestiones.

Ser opositor no significa plantarse en todos los medios de comunicación o en las redes sociales a decir y maldecir esto y lo otro. Tampoco significa padecer enfermedades ideológicas cuyo principal síntoma es la obnubilación del pensamiento y una verborrea crítica. Y mucho menos manipular cualquier hecho que se dé para, en una evidente falacia, acreditarse desacreditando al otro.

La manera en la que se ha entendido la oposición en Honduras no permite que la misma crezca y se desarrolle. El discurso que generan al ser tan absoluto solamente será aceptado por algunos, por la parte más polarizada. Algunas personas un poco más críticas podrían percibir cierta contaminación discursiva al ser tan radical el mensaje. Y aunque la mayoría de las afirmaciones que hagan sean ciertas, la percepción de contaminación del discurso le quitará lucidez a la verdad. Por lo tanto, le quitará fuerza a su palabra.

Además, la desconfianza de la población no es exactamente hacia el gobierno de turno, sino hacia la clase política en general, y si la oposición tiene conductas viciadas esta se hace aún más débil. Lógicamente es necesaria una congruencia entre las palabras y las acciones. Sí, todos dudamos del amor que le profesan a Honduras. Solo pensemos el siguiente hecho: a pesar de que tienen un frente común, un aparente interés y un sentir común, los que componen la supuesta oposición siguen fragmentados. Algún analista dirá que la política es complicada, pero de antemano lo corrijo, la politiquería es la complicada, la política es simple: cuidar al pueblo.

Una verdadera oposición es sistemática, no se vale de falacias y abandona las ideologías por un valor más alto y noble que es el Estado. Y este es al fin y al cabo el custodio de todo los hondureños. Una verdadera oposición tendría que proponer en concreto y con sentido crítico, a pesar de que no tengan prácticamente poder de decisión. Nótese la falla de nuestro sistema democrático.

Estamos ante una oposición muy emocional, improvisada, con demasiados rencores y prejuicios de por medio. Claro está, en algunos casos más que en otros. Por esa razón les resulta difícil hacer sinergia. Sintomatología que se transmite a una sociedad civil, que por una parte también está agotada, porque los otros ya agotaron su discurso.

Y las consecuencias las paga el país, porque las naciones necesitan no solo buenos gobiernos, sino que también buenas oposiciones. Una buena oposición es capaz de desnudar cualquier gestión, y tarde o temprano terminan ocupando el poder. Es, después de todo, el equilibrio en la balanza. Aunque también se da muy seguido que los malos opositores llegan al poder, por supuesto, luego son malos gobernantes. La democracia es una buena idea, pero no lo parece tanto si no es ejecutada correctamente.