Estaba en el último mes de mi servicio médico social, enero de 1977, cuando recibí un telegrama firmado por el Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, el Dr. Dagoberto Espínoza Murra, quien me invitaba a formar parte del plantel docente del Departamento de Ciencias Morfológicas. Yo me tomé un tiempo para reflexionar porque deseaba seguir una carrera dedicada al ejercicio clínico, pero también tenía mucho interés en la docencia, que había ejercido en la primaria y en la secundaria. Al decidirme, llegué a la Decanatura en donde se tenía preparado el acuerdo de nombramiento y el primero de febrero de 1977 me presenté en el Departamento de Ciencias Morfológicas, dirigido entonces por la Dra. Yolanda de Cámbar.



El Departamento había sufrido una transformación importantísima en su metodología de enseñanza con el auxilio del Profesor Liberato DiDio, un prestigioso anatomista y profesor destacado brasileño que estuvo en Honduras para impulsar la reforma en el Departamento de Ciencias Morfológicas, con el auspicio de la Organización Panamericana de la Salud, cuando el Departamento era dirigido por su fundador, el Dr. César Zúniga.



Yo me había encontrado varias veces con el Dr. Dagoberto Espinoza Murra cuando fui alumno de la Facultad. Él había llegado desde Alemania, a donde fue para prepararse, en Hidelberg, en Siquiatría. Venía imbuido de ideas novedosas y de enfoques que contrastaban completamente con la siquiatría tradicional. Yo había recibido las clases de Siquiatría y de Medicina Sicosomática con los maestros Asdrúbal Raudales y Alfredo León Padilla con quienes había confrontado porque no siempre coincidieron sus planteamientos con los que yo tenía, gracias a mis lecturas de autores muy actualizados y a los planteamientos de la Siquiatría marxista. El profesor Espinoza se plantaba con un carácter que lo mostraba poco accesible pero concitaba admiraciones por sus enfoques novedosos. Ese período de la enseñanza coincidió con la llegada de algunos exiliados chilenos y de la Doctora del Gallo que también ofrecían explicaciones inéditas, para nosotros, de los fenómenos sico-siquiátricos. Yo no era aficionado a esa disciplina, a tal grado que sólo una vez entré en el local destinado a los enfermos mentales en el Hospital San Felipe: en esa ocasión salí horrorizado y decidí no volver nunca más. Por suerte luego se inauguró el Hospital Mario Mendoza y el Hospital Santa Rosita que mostraban un ambiente mucho más amable.



Recuerdo que también, nuestro grupo político estudiantil, el Frente Estudiantil Socialista, el mayoritario en la Facultad, apoyó el ascenso del Dr. Espinoza a la Decanatura.

Mis compañeros del Departamento de Ciencias Morfológicas pensaron que yo había entrado por la puerta falsa, pero realmente pienso que el Dr. Espinoza creyó en mí persona como su colaborador porque había cursado mis estudios con notas excelentes. Lo cierto es que me había convertido en compañero colega de quienes me habían dictado las cátedras de Morfología: algunos me aceptaron de inmediato, pero otros no. Hice muy buena relación con mi maestro de Anatomía el Dr. Virgilio Banegas con quien cultivé una amistad extraordinaria hasta el momento de su deceso; igual pasó con el Dr. Cueva, mi maestro de Histología; poco amistoso fue al principio el Dr. Molina Castro, mi docente de Neuroanatomía, quizás porque pensó que yo lo iba a desplazar, pero luego logramos entendernos de maravilla. A molina Castro le temíamos cuando nos enseñó Neuroanatomía. El señalaba con anticipación el tema a discutir y a veces nos explicaba en el pizarrón pero en otras ocasiones nos ponía que nosotros expusiéramos. Lo cierto es que íbamos al frente todos llenos de terror. Recuerdo la vez en que, estando sentados para hacer el segundo examen parcial, el Dr. Molina Castro preguntó: -¿Quién es el imbécil de Víctor Ramos? Yo, lleno de miedo, levanté la mano y contesté: -Yo, profesor. Y luego respondió con el mismo tono de voz imperiosa: - Sacaste 100 por ciento, imbécil. Oírlo hizo que dejara de sudar y continué con el examen mucho más tranquilo. Pasado un rato, se acercó a mi pupitre y, tomando de su bolsillo una caja de gomas Chiclet’s, me dio dos partillas y dijo a toda la clase: -Sólo vos y yo tenemos derecho a comer esto, los demás son unos brutos. Yo había recobrado la calma. En otra ocasión, como premio a mi nota, me invitó a acompañarle a ver a sus pacientes operados del cerebro, él era neurocirujano muy capaz. –¿Cómo amaneciste?, preguntó a uno de sus pacientes. El enfermo, con su cabeza envuelta con un vendaje, respondió: -Gracias al señor y a usted doctor, estoy bien. El profesor le contestó de inmediato: -Primero me agradeces a mí, luego si quieres a Dios, porque el que te ha operado soy yo. Los compañeros le pusieron como apodo El Colega de Dios.



Yo colaboré con el Dr. Espinoza Mura en sus afanes transformadores de la Facultad durante su gestión como Decano. Recuerdo que nombró una Comisión que viajó a varios países, entre ellos Cuba y México, para ver como enseñaban la medicina. Esa comisión produjo un informe y elaboró un proyecto de reforma que desgraciadamente nunca se aplicó. Al contrario, cada año se hacían cambios en los requisitos académicos de tal manera que al final el plan de estudios se convirtió en un caos. Algunos docentes, con alguna ingenuidad creían que esos cambios en los requisitos eran realmente reformas . Más tarde el Dr. Espinoza ascendió a la Vice Rectoría durante la administración del Lic. Jorge Arturo Reina. Aspiró a Rector de la UNAH en competencia con el Dr. Juan Almendárez. El Partido Comunista, que se había comprometido a darle el respaldo, cambió de parecer en el último momento y el Dr. Almendárez resultó electo. El Dr. Espinoza continuó su labor como docente de Siquiatría con muy buen suceso y también como asistente siquiatra del Hospital Mario Mendoza. Él Fue director de Hospital y fundó la Sociedad Siquiátrica de Honduras, de la que también fue su primer presidente. Tenía, en un Diario de la capital, una columna de fin de semana en la que abordaba, casi siempre, asuntos relacionados con la cultura. En varias ocasiones sus trabajos se refirieron elogiosamente a mi labor como escritor y yo siempre estuve agradecido por la estima que mostró hacia mi trabajo como docente y como escritor. Estuvimos juntos en San Pedro Sula cuando la Academia Hondureña de la Lengua le otorgó a Julio Escoto el Premio Ramón Amaya Amador y cuando presentó el folleto con su trabajo de ingreso en la Academia. Hay una reseña del acto en San Pedro Sula escrita por el Dr. Espinoza. Su columna debería ser recopilada y editada como libro. Publicó una novela muy interesante y otro libro que yo no conozco. La magia del arco Iris. En los últimos años fue incorporado a la Academia Hondureña de la Lengua con un trabajo titulado Aproximaciones a la vida y la obra de Antonio Ochoa Alcántara.



Políticamente fue un demócrata convencido que militó en las corrientes progresistas del Partido Liberal (ALIPO) y luego en el Frente Nacional de Resistencia y en el partido LIBRE.

La última vez que le vi estaba en cama por un accidente cerebro vascular. Antes de enfermarse me pidió que leyera unos cuentos suyos para niños que me prometió iba a seguir produciendo. Antes de la adjudicación del Premio Nacional de Ciencia a Jesús Evelio Inestroza, me confesó que siempre hubiera deseado ostentar ese premio. Yo le dije que desgraciadamente la Academia Hondureña de Geografía e Historia (AHGH) tenía ya un candidato, el historiador Inestroza, pero que me comprometía a postularlo para el año siguiente. Cuando se hizo la convocatoria yo le pedí que me presentara la documentación pero como ya teníamos encima la pandemia no pude ir a verlo porque me había contestado que por su salud no estaba en condiciones de preparar el dossier pero que lo haría en el año próximo, que es éste de 2021, en el que ha fallecido. Trataré de que el delegado de la AHGH plantee la posibilidad de que se le otorgue de manera póstuma porque realmente lo merece que la patria reconozca sus afanes en favor de la enseñanza y la ciencia.

Ha fallecido hoy, 21 de mayo de 2021. La patria acogerá solícita los restos de este hombre que honró con su talento y su dedicación a Honduras.