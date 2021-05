Columnistas

Es imposible no pensar en la brevedad del tiempo y en el mínimo esfuerzo que hacen para aprovecharlo, específicamente en lo que son asuntos públicos y frente a las próximas elecciones generales. Se entiende que la referencia sea a tomadores de decisiones y a la suspicacia, casi confirmación, de que es precisamente su objetivo, arreglar todo para que siga desarreglado. Los otros cayeron en la trampa, unos conscientes, les ayudaron y se lucraron. La entrega del poder de ganadores a perdedores audaces y focalizados, en discrepancia con la voluntad manifestada en las urnas, no es de reciente aparición. Se ve en la época contemporánea desde la vuelta a la democracia. Unos liberales, qué vergüenza, entregando el poder a quienes les fue negado en votos. Y comprobado, no lo hicieron por los intereses de Honduras. Fue por los suyos, contantes y sonantes. Quienes les señalamos debemos soportar arremetidas de mercenarios arropados bajo la bandera noble que por mancillarla se han visto beneficiados. Siguen en el poder, nunca lo dejan, esté o no esté el Partido Liberal detentando oficialmente el mismo, y proponen, descomponen y deciden. Manipulación mediática ha ocultado para el común la realidad que desencadena la degradación oprobiosa de nuestra institucionalidad. También hechura de esos. Para su exclusivo provecho. Ellos siempre se benefician. Por trece monedas o por un plato de lentejas, es la proporcionalidad de su ignominia con el daño que le han hecho a nuestro país. La inconformidad social, la indignación la provocaron sus desafueros con consecuencias inagotables cada vez más nefastas. No hay garantía de transparencia en las próximas elecciones, ni esperanzas. La amenaza de no participar pudo haber sido efectiva en procesos pasados, ahora no significa nada. Una decena de minipartidos legitiman lo que sea por deuda política, contratos o prebendas. ¿Qué van a hacer en noviembre, cuando fraude y no fraude, se agrave la inconformidad que gestaron? ¿Salir a esconderse a la USA?