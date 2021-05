Columnistas

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sin metáforas políticas, ni adornos lingüísticos de la jerga diplomática planta la cara de frente y asume la relación con Latinoamérica que va mucho más allá del comercio, aun con sus difíciles conflictos, miseria y corrupción, pues ella ve el potencial de nuestra región.

Harris fue una de las ponentes de la 51ª conferencia anual sobre las Américas, organizada por la Americas Society/Council of the Americas, donde intervinieron varios miembros pertenecientes a la cúpula de la administración Biden.

Harris fue clara y precisa cuando subrayó que la fortaleza de EE UU depende de la que tengan las naciones del continente: —De muchas maneras nuestros destinos están entrelazados, y esto es especialmente cierto con Latinoamérica: uno de nuestros socios comerciales que está creciendo más —señaló la vicepresidenta.

Sin duda, enfatizó un mensaje claro y certero, porque es imperativo promover la democracia y el buen gobierno en la región, así como la prosperidad y la seguridad.



Esta mujer de mil batalles sabe lo que dice y hace, como fiscal general de California que fue, hasta su elección al Senado en 2016, puesto que advirtió con su fuerza e hizo hincapié en la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador, ya que mientras esta lacra persista, el progreso no será posible.

El Gobierno de EE. UU. aspira en cada nueva administración que haya una mejora de las condiciones de vida en estas naciones, para que los ciudadanos opten por quedarse acá y no emprendan la doloroso e indignante cruzada de la migración hacia el norte.

Harris y Biden centran su esfuerzo en las causas de raíz de la migración, tales como la corrupción, la violencia, la falta de un buen gobierno y la pobreza.



—Pero, por muchos esfuerzos que EE UU ponga en frenar la violencia, proporcionar ayuda frente a los desastres y afrontar la inseguridad alimentaria, no haremos ningún progreso significativo si la corrupción persiste en la región —restregó en la cara de ese foro la vicepresidenta Harris. Y es que la historia ha demostrado que cuando existe la corrupción un paso adelante, la democracia da dos pasos atrás.

Kamala Harris (2021) nos recordó que: "Un Poder Judicial independiente es crucial para una democracia sana y una economía fuerte", no inestable como la nuestra, demacrada y humillada de tantos abusos, corrupción, mala gestión, tráfico de poder y fraude. Todos estos factores han alimentado una crisis humanitaria, desplazando a miles de compatriotas a las fronteras letales.

El Departamento de Justicia y Estado de Estados Unidos junto con otras agencias apoyan a fiscales centroamericanos a combatir la corrupción en este Triángulo Norte que se traga todo lo cuadrado y redondo de las leyes que se fabrican para combatir el delito.



Ricardo Zúñiga, enviado especial de EE UU para Guatemala, Honduras y El Salvador, dijo que el Gobierno de Biden tiene autorización del Congreso para elaborar listas de funcionarios centroamericanos involucrados en actos de corrupción, de igual forma, revocar sus visas de viaje y someterlos a sanciones, así como liderar los esfuerzos diplomáticos con Centroamérica.

Los funcionarios estadounidenses ven la corrupción como una de las principales causas del flujo de migrantes, junto con la pobreza y la violencia, pues quieren asegurarse de que un paquete de ayuda de 4,000 millones de dólares que se está preparando para la región, se canalice de la forma más adecuada y no por las vías acostumbradas, ya que van a caer sobre cuentas personales; pero, a las víctimas de este saqueo, no llegan ni las migajas.

Mientras tanto, a estas horas en las que estamos leyendo tan duros datos, nuestros compatriotas hondureños están siendo secuestrados por traficantes de personas y el resto de los que quedamos en estas honduras, seguimos siendo rehenes de un virus de corruptos.