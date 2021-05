Columnistas

Preguntábamos los alumnos del tercer año de Letras en la Escuela Superior del Profesorado, en 1963, ¿por qué debía interesarnos un poema que escribiera el erudito venezolano Andrés Bello en 1804 y que titulara Oda a la Vacuna? En ella elogia al descubridor de la inmunización antivariólica, Edward Jenner, pues la viruela había asolado el continente desde fin del siglo XVIII a inicios del XIX, para cuya vacunación masiva el rey Carlos IV de Borbón (1788-1808) creó una Real Expedición Filantrópica que fuera de provincia a provincia salvando vidas americanas (epidemia similar atacó Honduras en 1891, aunque se venía vacunando ya desde 1888, refiere la experta Yesenia Martínez).

Pues habrá sido ese dato para que lo citara yo en este artículo —cinco décadas después— ya que sólo especialistas conocen el poema, como tampoco será visible mañana —dígase el porvenir— lo que ocurre al presente y que es ominoso, pecaminoso e ignominioso, comenzando por el crimen histórico del actual régimen al dejar morir a millares de hondureños por no comprar el antídoto genético, como se adelantaron a hacer otras naciones cercanas: Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y particularmente El Salvador, que propina bofetadas cívicas al degenere que en Honduras gobierna.

La estupidez no ocurre en el vacío pues sucede al presente una violenta, degenerativa y estremecedora lucha de mercado entre biotecnológicas competidoras (según su producto): Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson, del lado occidental, y Sputnik V (y Light) del Instituto Gamaleya, Sinopharm y Sinovac de China y Covaxin, desarrollada por la empresa india Bharat Biotech en oriente. Unas desprestigian intensamente a las otras por lo que es obvio que la materia ha sido no sólo politizada sino banalizada: Estados Unidos ejerce influencia para que sus “aliados” no adquieran Sputnik, Sinovac o Covaxin, como pronto se empezará a difamar a la Soberana de Cuba, a pesar de que el movimiento de avance de ellas es indetenible.

El noble propósito de salvar a la humanidad y contener sus dolores y sufrimientos pasó a segundo si no tercer plano. Norteamérica y Europa acumulan enormes sobrantes de contravirales para doblegar con ellos a países rebeldes y discrepantes que los necesitan, así como hacer dumping a los negocios farmacéuticos oponentes ofreciendo al comprador precios deprimidos. En Honduras el gobierno retrasa hasta lo imposible la adquisición de vacunas a fin de mantener al ciudadano en estado de zozobra y miedo, aventurando su destino, lo que lo retiene de salir a la calle, juntarse con otros, protestar y tumbar a los pícaros. Ningún fenómeno social es cándido o nacido de accidentes sino de la manipulación del hombre. Véase si no la propaganda bestial con que se quiso acusar a China de gestar el virus en modo intencional y que la OMS ya desautorizó, o la conducta de la comisión europea en su afán de detener el prestigio científico que gana a diario la Sputnik, para lo cual la tienen sometida “a análisis” desde hace meses. Dinero, dominación y poder, tal es el triángulo isósceles de los escudos modernos del engaño.

¿Resistirlos, vencerlos? Comenzaremos a lograrlo el día que cobremos conciencia de la dominación y la explotación.