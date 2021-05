Columnistas

Tanto conocido y seres queridos sucumbidos ante el covid-19 pudiendo haberlo superado con un poco de diligencia y honradez en las numerosas autoridades encargada de combatirlo. Si las vacunas hubieran empezado a llegar cuando lo fueron haciendo en países hermanos.

¡Cuánta vida valiosa perdida por la inoperancia gubernamental! No existe excusa para explicar el que allende las fronteras la vacunación se está desarrollando desde hace tiempo y aquí el gobierno no da muestras de saber lo que hace, sin siquiera considerar sesgos políticos partidarios. Esa línea sectaria es irrelevante y aún los más sectarios comienzan a obviarla. Es asunto de vida o muerte. Todo esfuerzo resulta insuficiente para sentirse en una normalidad que permita trabajar y emprender con la tranquilidad necesaria. Si ni existe tal normalidad, ni la nueva a la que se supone nos adaptaríamos. A más de un año de iniciada la pandemia, por razones que no podemos dejar de señalar estamos agobiados por la cruel enfermedad como entonces.

Expertos dicen que estamos peor cuando se ha transitado ya tanta experiencia y tanto conocimiento en el tratamiento de la pandemia y aquí de poco nos sirve. Todo el que tiene alguna posibilidad trata y sale a vacunarse en el exterior porque no se tienen esperanzas de lograrlo aquí. La desesperación aumenta. Y sumada a la responsabilidad y compromiso con sus pueblos que caracteriza a alcaldes con total credibilidad como David Castro de Cedros, Amable de Jesús de Colinas, José García de Ojojona y otros cuatro colegas, da como resultado que pidan vacunas en el extranjero.

No hay ni la menor idea de cuándo el gobierno hondureño les haría llegar las 34,000 dosis como las que les donó el presidente salvadoreño. Muy agradecidos le estamos, aunque rechacemos sus avances autoritarios en desmedro del Estado de derecho. Es otro asunto.

Como dirían nuestros hermanos nicas: ¡Qué bochorno! Tener que pedir a otro país con los problemas nuestros. Y hacer el ridículo amenazando con el ruido de los F-5.