Dicen por ahí que no da quien tiene, si no quien quiere y es justamente lo que el presidente Nayib Bukele de El Salvador ha hecho con los siete alcaldes hondureños que le han solicitado auxilio con las vacunas de la covid-19, ya que las autoridades hondureñas han sido incapaces de poder gestionar la compra y llegada al país del antígeno.

La desesperación e impotencia ha llevado a los alcaldes a recurrir al país vecino para inmunizar a la población prioritaria. A la vez esta nación a través de su presidente ha dicho sí a las suplicas de los ediles. Con esta acción de generosidad, el presidente salvadoreño honra la memoria de Morazán, el cual anhelaba una Centroamérica unida. Pero a la vez de honrar la memoria de Morazán, evidencia al gobierno hondureño al quedar como incapaz, mentiroso y sin capacidad de gestión para enfrentar a crisis.

Honduras con cerca de diez millones de habitantes, apenas ha sido capaz de traer 248,600 dosis de vacunas, de las cuales 6,000 han sido donadas por Israel, 237,600 donadas por el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo único que ha sido gestionado y supuestamente comprado, y que ha llegado al país, son hasta ahora seis mil dosis provenientes de Rusia con su vacuna Sputnik V. Con las dosis que han ingresado al país, solo el 1% de los habitantes han sido inmunizados y todavía se sigue con la incertidumbre de cuándo llegarán las vacunas compradas supuestamente al fondo de inversión ruso.

El desempeño gubernamental ante la pandemia ha sido y continúa siendo deficiente, hasta el grado que el último recurso que les queda es centralizar la información o pedir disculpas por el número de muertos que deja la pandemia. La pandemia del covid-19 ha encontrado al país con serias deficiencias de cohesión social y gobernabilidad. Las mismas han sido provocadas principalmente por un entorno institucional debilitado, vulnerable a problemas de corrupción y abuso de poder y principalmente caracterizadas por una crisis de legitimidad creciente, la cual se ha visto evidenciada en estos dos últimos años. La falta de trasparencia, la incompetencia e improvisación, se suman a este panorama desolador que azota la nación. Ante este panorama, son otros los que por generosidad y algunos dirán que por intereses, terminan realizando el trabajo que les corresponde a nuestros funcionarios.

No es justo para el pueblo hondureño seguir pagando por los errores de nuestros funcionarios. No es justo que sigan muriendo compatriotas, por que no contamos con un sistema de salud que garantice la atención digna de nuestra gente. No es justo que por incompetentes sigamos mendigando a la cooperación internacional, la donación de vacunas, cuando los gobernantes vecinos sí han podido comprarlas. No es justo que por la crisis de legitimidad de la actual administración del gobierno estemos pagando los platos rotos. No es justo que el poder local a través de los alcaldes pida ayuda al presidente de otro país, cuando el trabajo le corresponde al Ejecutivo. Esto solo denota que hemos tocado fondo y que estamos muy cómodos donde estamos.