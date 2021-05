Columnistas

A raíz de las negociaciones del gobierno de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se han empezado a discutir posibles reformas al Sistema de Pensiones de esa república, ya que el mismo tiene mucha influencia en la deuda pública de tal nación, la cual en el 2019 alcanzó el 70.96% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, en 2020 se incrementó hasta un 81.7% del PIB, mientras a finales de 2021 puede elevarse a la delicada cifra de un 104.5%.

En ese pueblo hermano, desde finales de los años 90 impera lo que se conoce como “Ahorro individual”, por medio del cual “los trabajadores ahorran en cuentas individuales”, cuyos “fondos son administrados por el sector privado”.

Pero la transición desde un sistema de “Reparto” a uno de “Ahorro individual” en esa época, implicó que el Estado conservara obligaciones financieras que en vez de aminorar más bien se han agravado, ya que “en abril de 2017 el Estado no honró la parte de la deuda previsional ($55 millones)”, a la vez que en diciembre de 2020, “la Asamblea Legislativa aumentó la pensión mínima de $207 a $304” mensuales.

A raíz del incremento aludido, en enero del presente año, el presidente de la república, Nayib Bukele, declaró que: “Nosotros necesitamos una reforma integral de todo el sistema de pensiones y tiene que ser algo radical, no puede ser algo pequeño, no puede ser un parche, no puede ser la reforma que hicieron en el 2017”.

Sin embargo, todavía no se conocen los detalles de esa “reforma integral” del sistema anunciada por el gobierno salvadoreño.

Algunas personalidades de El Salvador han empezado a proponer una reforma cosmética, consistente en retornar al viejo sistema de “Reparto”.

Así por ejemplo, “el economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, explica que para la reestructuración ‘hay varias opciones.

Una es ciertamente un refinanciamiento, que tiran la deuda a plazos más largos y a tasas más bajas con un periodo de gracia. Combinado con una estatización de las pensiones’”, ya que esta última medida, implicaría que las deudas “vuelvan a las manos del Estado para pasarlas [a] lo que se conoce contablemente ‘bajo la línea’”, lo cual ayudaría a bajar la “deuda PIB del 90% a una del 70%” únicamente.

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos), por su parte, considera que la reforma “debe tener por objeto asegurar mejores pensiones” de “forma sostenible”, terminar con el grave problema “de la baja cobertura” del sistema y, evitar usar el mismo como “herramienta” para solucionar “los problemas fiscales” del gobierno.