En 2012 se dio una de las anécdotas más pintorescas del mundo del arte. Una humilde señora llamada Cecilia Giménez intentó restaurar una pintura de los años 30: el Ecce Homo del poco conocido pintor llamado Elías García. Cecilia se ofreció para la restauración de la, en ese momento, deteriorada pintura. Pero el resultado no fue lo que se esperaba, ya que desfiguró completamente el rostro de Cristo. Tanto que llegó a un momento de no retorno, y cualquier movimiento o esfuerzo que hiciera por mejorar la situación no haría más que indefectiblemente empeorarla.

Esta puede ser una analogía, una situación paralela a lo que se vive en el panorama político latinoamericano. Las cosas se han hecho tan mal en el pasado, que cualquier movimiento que se haga en el presente o en el futuro puede empeorar el estado de las situaciones, y lo más probable es que no haga más que eso. Es también por esa razón por la que hemos llegado a un punto en el que todo es sospechoso. Los antecedentes nos dan el derecho de ponerlo todo en duda.

No es casual que en América Latina los estallidos sociales se den tan repentinamente. Nunca hay una paz y una tranquilidad absoluta, siempre es relativa. Las crisis sociales son siempre latentes. Aunque claro, las luchas y las protestas suelen estar en distintos niveles. Lo que ha sucedido en Colombia y El Salvador en las últimas semanas no tiene que ver nada más con el presente, sino que hay una fuerte implicación del pasado. Y esto por hablar de lo más cercano, pero vamos unos meses atrás y la crisis cubre todo el continente, incluyendo nuestro país.

¿Es posible, entonces, gobernar sin conflictos ni crisis sociales? Yo diría que en América, no. Aun cuando la gestión parezca muy buena resulta difícil hacerlo. Y eso que no estoy considerando en este artículo el rencor que son los partidos y las ideologías políticas. Porque para mí las oposiciones políticas se dividen en tres: las que tienen que ver plenamente con la ideología y el interés particular, las que se hacen por una desconfianza histórica y las que tienen que ver con las formas concretas de gobierno y la búsqueda del bien común, que son las menos frecuentes de todas.

Y por lo pronto creo que no hay manera de recuperar en el continente la confianza verdadera. Así que cualquiera que gobierne, lo hará bajo el espectro de la muy bien justificada desconfianza. Esto implica varios años, incluso décadas de un triste retraso. Para la buena democracia es necesaria la cohesión, y esta está íntimamente ligada a la seguridad propia y en el otro.

No veo la manera de que demos próximamente esos pasos. Los actuales casos de corrupción no hacen más que aportar argumentos para que cualquier movimiento político sea puesto en duda. Deberíamos tener una gobernanza perfecta para que las reacciones a sus acciones sean de acompañamiento y no de cuestionamiento.

Y lastimosamente esta no es una película ni es un cuento ni es una novela para empezar desde cero. Eso no existe. Así que, aunque alguien tenga las muy buenas intenciones de restaurarnos, lo más probable es que califiquemos sus acciones como erróneas, y nos genere desconfianza. No ha pasado, pero por si llega a pasar, así será.