Joe Biden prometió en campaña presidencial que no dejaría que las patentes impidieran la producción mundial de una vacuna. Pues, ha dado el primer paso al frente, a favor de dispensar las protecciones de propiedad intelectual para la inmunización contra la COVID-19, poniéndose así al lado de los esfuerzos internacionales para reforzar la producción y el acceso a las vacunas en las naciones pobres. Con esta decisión, aplaudida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), EE. UU. da un giro completo en su postura histórica con respecto a las patentes.

Vendría a ser el oxígeno, tan escaso en estos países del tercer mundo como el nuestro, donde lo único que respira es la corrupción en el sistema de salud, manejada por mercachifles y políticos que se inyectan el presupuesto público en sus cuentas privadas.

Pues bien, liberar las patentes podría permitir a los fabricantes de medicamentos de todo el mundo el acceso a la fabricación de vacunas viables; el presidente Biden respalda la propuesta redactada por India y Sudáfrica, misma que es defendida por muchos congresistas demócratas.

La Unión Europea también ha recalcado hacer cambios en las normas internacionales de propiedad intelectual, la cual requiere un acuerdo unánime; pero, la «cepa» de las grandes industrias farmacéuticas se oponen y nos recetan un no rotundo, ya que califican que el anuncio socavará la respuesta global a la pandemia, argumentado que la suspensión de la protección de las patentes perjudicaría la toma de riesgos y la innovación. Además, tal acción no aceleraría la producción de vacunas, por las enormes barreras como el acceso a las materias primas, puesto que algunas requieren 280 componentes, así como equipo y personal altamente especializado.

Solo imaginar como «funcionaría» aquí, ya es un dolor de cabeza, por el hecho de pensar en la «innovación biotecnológica» del Gobierno, quienes, sin lugar a duda, le suministrarán harina a la vacuna, agua oxigenada y suero vencido, todo por el «ahorro» para acumular las «ganancias» de las compras directas, sin orden y sin ley.

Eso es un tema ético que estropea la salud del hondureño, sin embargo, lo fundamental es un imperativo moral que permitiría aumentar la producción de vacunas y ayudaría a llevarlas a los países donde se necesitan urgentemente. Por eso Biden tomó estas medidas, y más de cien miembros de la Cámara de Representantes firmaron una carta en la que respaldan la exención, entre ellos: Bernie Sanders, senador independiente, quien elogió a Biden, al declarar que «este es exactamente el tipo de liderazgo que el mundo necesita ahora».

Simultáneamente, los miembros de la Organización Mundial del Comercio celebraron una ronda de discusiones sobre la renuncia a las protecciones de la propiedad intelectual, donde el derecho humano más importante es la vida; pues, salvarla a toda costa debería estar por encima de los debates farmacéuticos y del beneficio económico de las compañías que no pueden estar por encima del deber ético de la salud que agoniza en el epicentro de una crisis sanitaria mundial.

En estas circunstancias insólitas y pavorosas de la pandemia por la COVID-19 se requiere la aplicación de medidas extraordinarias. No como ahora, que más del 87 % de las dosis de vacunas administradas globalmente, hasta principios de abril, se inyectaron en los países más ricos.

Los países periféricos, miserables, absorbidos por la tragedia, la inestabilidad política y la corrupción apenas han recibido el 0.2 % de la producción mundial. ¡Esto es un crimen de lesa humanidad que debemos detener ya!

Por situaciones como estas, debemos respaldar a Biden como líder mundial ante la ciencia, visto que su oxígeno se convierte en un elemento fundamental e indispensable para el desarrollo de las mismas, asimismo, mejora la salud que se necesita para respirar ante una pandemia brutal, con variantes de ambición comercial y criminal.