Columnistas

El 9 de mayo de cada año celebramos el Día de Europa. Este día recordamos la

Declaración Schuman, un llamado en 1950 del entonces Ministro de Asuntos Exteriores

de Francia, a la unificación de Europa para hacer que la guerra - que había devastado el

continente- nunca más fuera posible, así como para extender la paz y la prosperidad

por todo el globo. De ese germen nació lo que hoy es la Unión Europea.



Muchos se preguntarán porqué celebramos hoy en día cuando Europa, al igual que

Honduras y el resto del mundo, está inmersa en la peor crisis desde la Segunda Guerra

Mundial, una crisis sin precedentes provocada por una pandemia que nos ha golpeado

a todos. Déjenme compartir con ustedes lo que es la UE y por qué creo en ella: la UE es

una idea maravillosa, definida por el escritor español Javier Cercas como la única

utopía razonable. Europa es un sueño. Es lo que soñaron Monnet, Spaak o De Gasperi;

es lo que soñaban los griegos, portugueses, o españoles que vivían bajo la dictadura en

los 70. Es lo que soñaban los húngaros, los polacos o los letones que aspiraban a ser

libres en los 80, o los alemanes que tumbaron el muro en el 89. Es lo que los hijos de

millones de europeos no quieren perder: un sueño hecho de libertad, de justicia, de

igualdad, de respeto a los derechos humanos, de democracia, de prosperidad en un

mundo sostenible. Un sueño por un mundo mejor. Hoy celebramos que ese sueño,

siempre incompleto, es posible.



En este día celebramos que los europeos, superando antiguas diferencias que llevaron

a matarnos entre nosotros, hemos construido paso a paso la más exitosa historia de

unión entre diferentes naciones, el mayor espacio de libertad, democracia, seguridad,

justicia y bienestar social.



Europa es vista en muchos lugares del mundo, y estoy convencido de que eso incluye

Honduras y toda Centroamérica, como una utopía haciéndose realidad, como historia

de éxito, y como instrumento de transformación y progreso. A pesar de que Europa ha

sufrido las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia como

cualquier otro, el modelo europeo sigue atrayendo a miles de millones de ciudadanos

en todo el mundo. No solo a aquellos que no tienen garantizados sus derechos y

libertades fundamentales. También a los que quieren una educación pública de calidad

para sus hijos; a los que creen que contar con un seguro médico público es un derecho

que el Estado debe garantizar; a aquellos para quienes una pensión de jubilación digna

es un sueño fuera de su alcance; a los que no entienden que ser mujer o indígena, o

tener una orientación sexual diferente, siga siendo sinónimo de discriminación, de

insulto e incluso de cárcel. Para todos ellos, ya vivan en Mogadiscio, en Myanmar o en

Caracas, la UE refleja un ideal, y aplauden su liderazgo en la esfera internacional en

defensa de la libertad, la democracia, la justicia o la igualdad.



En ningún otro lugar hay tanta libertad como en la UE: libertad de expresar nuestras

ideas, incluyo para los que quieren destruirnos; libertad de movernos y comerciar

entre nosotros; libertad para rezar cualquiera que sea nuestro credo, y para no rezar;

libertad para amar de la manera que elijamos sin importar qué nos sentimos. En

definitiva, libertad para elegir nuestro propio destino. Somos el mayor bloque

comercial del mundo, el primer inversionista, el primer donante de ayuda al desarrollo

o de ayuda humanitaria, y una potencia diplomática cada vez más influyente. Pero,

especialmente en tiempos difíciles como los que vivimos, a menudo nos olvidamos de

nuestra fortaleza.



La UE se ha convertido en un actor realmente global, capaz de promover sus valores e

intereses en todo el mundo. Hemos hecho de los derechos humanos, de la plena

igualdad de género o la lucha contra el cambio climático el hilo conductor de la política

exterior de la UE. Todos los ciudadanos entienden que, frente a los grandes problemas,

como ha quedado demostrado con esta pandemia, somos más eficaces si actuamos

todos juntos. Europa, con la aprobación de los presupuestos más ambiciosos de su

historia, quiere liderar la recuperación post pandemia, apostando por la lucha contra el

cambio climático y la digitalización de nuestra economía como ejes de un crecimiento

sostenible y compartido con nuestros socios.



En Honduras, la UE representa un socio fiable, respetuoso, solidario. La UE y sus

Estados miembros son el primer donante de ayuda al desarrollo en Honduras y en el

mundo. El esfuerzo de la UE y sus miembros para movilizar recursos a través del

llamado Equipo Europa permitió responder a las necesidades más acuciantes

provocadas por la COVID-19. Como muestra de nuestro firme compromiso en el

desarrollo sostenible de Honduras, la UE está a punto de aprobar el nuevo programa

de cooperación bilateral para el periodo 2021-2027, que seguirá apostando por la

lucha contra el cambio climático, la creación de empleo digno y el fortalecimiento de la

democracia y el Estado de derecho. Europa quiere estar al lado de Honduras en los

momentos más complicados.



Quizás en Europa no tengamos el ejército más poderoso del planeta; quizás no

fabricamos los productos más baratos –tal vez sí los de mayor calidad-, pero contamos

con el modelo de ciudadanía y bienestar más deseado en el planeta. Es en nuestra

auctoritas más que en nuestra potestas, donde radica nuestra fuerza y nuestro

ejemplo. Lo que nos une no es un sentimiento hacia un territorio, un color de piel o

una religión, sino principios de Derecho que constituyen grandes conquistas de la

humanidad. Celebrémoslo. Feliz día de Europa.



Jaume Segura Socías



Embajador de la Unión Europea en Honduras