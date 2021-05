Columnistas

El que el propósito cohesionante de una potencial alianza político partidaria haya sido circunscrito a sacar del poder al actual gobernante y su facción nacionalista, no ha contribuido a concretarla. Si los ideales en verdad fueran elevados y los propósitos, más nobles, sería una de varias consecuencias. Que los sagrados intereses patrios fueran alzados daría como resultado la alianza requerida.

Pero no tenemos ni la limitada que proponen ellos, ni la que necesita nuestro país. No es de cambiar estos gobernantes por el prurito sectarista que todo lo contamina, sino porque señalados hasta la saturación, sus errores, unos lindando en delitos y otros perfeccionados delitos, es de sanidad democrática el que lleguen a gobernarnos con transparencia y diligencia. No es suficiente que quienes aspiren y/o accedan al poder tengan muchos cartones académicos, es que se precisa que los hayan obtenido y así lo practiquen, para hacer mejor las cosas.

De poco vale tanto envanecimiento por logros académicos si no sirven para nada. Ni siquiera para organizar una oposición. ¿Podrían hacer algo mejor, entonces, hechos gobierno? Aparte de no convertirse en otros corruptos y negligentes como los que se desgalillan señalando. Hasta ahora no existe evidencia de que puedan ser de otra manera. Solo el pensamiento mágico que elegimos implementar los hondureños, nos lleva a creer que una oposición es la vía a sacudirnos el oprobio de los gobiernos anteriores acumulado y superado por este gobierno.

Es una pena que creyéndose los dirigentes de la susodicha oposición, inteligentes y unos más que otros, sean incapaces de organizarse y definir una estrategia que por encima de evitar la continuidad en el gobierno de un grupo del Partido Nacional, nos enfile a superar los problemas sociales y económicos que nos van atrasando y profundizando la inequidad. ¿Podrían tratar de unirse y hacer real oposición? Aunque sea para que sigamos creyendo que son bien intencionados y que los títulos les sirven para algo.