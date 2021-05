Columnistas

Con la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y el Fiscal General de El Salvador, dirigida por la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa (nuevas Ideas) que lidera el presidente Nayib Bukele, se configura lo que en teoría se denomina un autogolpe o un golpe blando a la institucionalidad. Serrano Elías en Guatemala (1993), Fujimori en el Perú (1992), Ortega en Nicaragua (2016) y Hernández en Honduras (2013), son claros ejemplos de la concentración desmedida el poder, articulada mediante una estrategia de fragmentar los principios constitucionales de equilibrio e independencia de los poderes públicos.



Desde el retorno a la “democracia” y la firma de los tratados de paz (Esquipulas I, II), Centroamérica no ha podido consolidar un sistema político que haya podido fortalecer efectivamente el estado el derecho y la institucionalidad. Militarización de la sociedad, gobiernos verticalizados, amplias brechas de desigualdad y corrupción, son los primeros atisbos de la crisis sostenida en el tiempo a la cual ha sido sometida la región, caracterizada con una clase política debilitada por los bajos niveles de confianza institucional y una comunidad internacional carente de los medios operacionales para establecer medidas coercitivas que puedan detener el ejercicio excesivo del poder en detrimento de las democracias y los sectores más vulnerables.



La Unidad de Inteligencia de The Economist (2020), que estudia los índices de democracia a nivel global, refleja que la región Centroamericana a excepción de Costa Rica sufre grave deterioro en el funcionamiento de la democracia y una clara tendencia hacia el autoritarismo, denominándolas “anocracias”. Un modelo que no permite distinguir la democracia con la autocracia, dejando claras trayectorias de un debilitamiento institucional, y quebrantamiento de los equilibrios de poderes, acuerpadas por liderazgos de corte populista y pragmático. Bajo este contexto, los conceptos desarrollados por Montesquieu de separación e independencia de los poderes públicos sufren una distorsión en sus capacidades funcionales y se extravían los principios básicos de la gobernabilidad y la independencia de poderes, elementos que representan la piedra angular en un estado democratico.



Si bien es cierto, dichas destituciones tiene matices claros oscuros, que denotan el hartazgo de la sociedad salvadoreña con una clase política (ARENA y FMLN) anquilosada en viejas prácticas de privilegios, corrupción y clientelismo, y que se vio manifestado en la amplia mayoría de escaños de la Asamblea Legislativa obtenida por el partido político de Bukele en las pasadas elecciones (2021), no es menos cierto, que las formas también son importantes, especialmente en estos procesos de separación de altos funcionarios, para que la cura no sea del mismo color del veneno.

La constitución salvadoreña establece mecanismos para iniciar un sumario procesal y continuar con la separación de cualquier funcionario público. La facultad de destituir a un alto funcionario es una atribución privativa del órgano Legislativo, siguiendo los mecanismos que señala la misma ley, con el objeto de preservar el estado de inocencia y la garantía del debido proceso, derechos ya tutelados por tratados internacionales suscritos por El Salvador, A contrario sensu, Los órganos del estado se convierten en simples justicieros y verdugos, alejándose del derecho y la ética, característica predominante de gobiernos dictatoriales y autocráticos.



“Hecha la ley, hecha la trampa”. Los nuevos funcionarios electos tendrán que seguir al pie de la letra las directrices establecidas desde el pináculo del poder en el Salvador, como sucedió en Honduras y Nicaragua, teniendo sobre sus cabezas una espada de Damocles, que caerá con toda su brutalidad cuando los designios del gobernante no sean saciados con estricto celo. Este artilugio político, disfrazado de limpieza e independencia de las instituciones, solo es el síntoma de la entronización de una estrategia que pretende el dominio absoluto del estado y el debilitamiento sistemático de los controles institucionales.



La corrupción y las prácticas ilícitas en el ejercicio público deben ser investigadas, judicializadas y castigadas mediante los procesos que ya señala la propia ley, para brindarle el derecho a la Justicia oportuna y efectiva a que tienen derecho los pueblos. La utilización de la maquinaria política para separar discrecionalmente funcionarios públicos cercena ese derecho, al proscribir-prima facie- una causa legal que pueda reflejar evidencia que la sociedad salvadoreña y los órganos contralores y persecutores del delito tienen el derecho y la obligación de conocer, así como debe ser suministrada a los sindicados para que puedan en tiempo y forma, refutar o allanarse en los hechos.



Estos acontecimientos ya tuvieron su equivalente en Honduras, con la separación de 4 magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por circunstancias y razones aún no esclarecidas, pero que a la larga significaron la subsecuente reelección del actual mandatario (Hernández). Además, esta acción inconstitucional de la clase política hondureña representó la ruptura de los cerrojos constitucionales que sujetaban el “Leviatán” (Hobbes), bestia mítica que se volvió contra la sociedad, destruyendo los mecanismos de control y equilibrios institucionales que protegían al estado del uso de poder desmedido. Como resultado del quebrantamiento de los candados constitucionales, Honduras esta sumida en la peor de sus crisis políticas, después del Golpe de estado de 2009, con altos niveles de violencia, corrupción, destrucción de la institucionalidad, y crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos, debido a la migración compulsiva, efecto de la expulsión de hondureños por las condiciones infrahumanas de subsistencia que azotan el pais.



Lord Acton, un historiador ingles del siglo XIX retrata esta dinámica del poder al señalar que “El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. " Estas lecturas cíclicas, son un síntoma de la distorsión de las realidades políticas por las cuales atraviesa Centroamérica, donde se inhiben intencionalmente las causas estructurales de la erosión del estado de derecho, y se apuesta por la aceptación de una realidad paralela, donde se exhiben paradigmas distorsionados en la gestión pública y el ejercicio ciudadano.



La democracia esta sostenida esencialmente por la participación interactiva de la ciudadanía, el disenso y la pluralidad, como un ejercicio que afianza el estado de derecho y el desarrollo integral del ser humano. La historia latinoamericana señala que, sin la presencia de estos elementos en las políticas de estado, los modelos verticales de poder tienden a acrecentar su hegemonía, utilizando mecanismos análogos de legitimidad que subyacen en la opacidad y el miedo.



El desafío a los controles constitucionales solo denota el agotamiento de liderazgos caudillistas que necesitan el poder absoluto para mantener la dominación total de los individuos y la sociedad, agotando los recursos del diálogo, la concertación y la inclusión de todos los sectores en las decisiones relacionadas con el funcionamiento del aparato público. Hanna Arendt, en su libro los orígenes del Totalitarismo, señala que “El poder entregado a si mismo solo puede lograr mas poder. Y la violencia administrada en beneficio del poder (Y no de la Ley) se convierte en un principio destructivo que no se detendrá hasta que no quede nada que violar”.



Estamos a las puertas de cruzar el Rubicón y volver a regímenes dictatoriales enmascarados en una democracia moribunda y obsoleta, que permite que el pragmatismo deconstruya los procesos de legitimidad y confianza de las instituciones. El reto para las democracias latinoamericanas y en especial las del Triangulo norte de Centroamérica, es la creación de liderazgos prospectivos, que apunten hacia la pluralidad de ideas, como premisa fundamental en la construcción de estados modernos, que respondan a las necesidades de la sociedad y al respeto por los derechos humanos. El sistema de contrapesos y equilibrios de poder es el indicio para construir un estado de derecho pleno y funcional, sustentado en la garantía de protección que tiene la sociedad frente al ejercicio trastornado del poder y la voracidad insaciable del capital.

* Alex Navas. Ex jefe de la Unidad de Reformas de la División de Prevención y Combate a la Corrupción de la MACCIH.