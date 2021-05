Columnistas

Entró, la cueva oscura inicialmente se iluminó ante la luz de la antorcha, Aladino empezó a ver el refulgente color áureo, las bellas piedras preciosas, collares, pulseras y montañas de tesoros, estos que los 40 ladrones beduinos de las arenas de Arabia habían saqueado a centenares de caravanas, aldeas, ciudades, palacios; aquello era “El Dorado” mítico, más al salir a la luz del día descubrió tierras llenas de bosques, playas de arenas coralinas, tierras llenas de tesoros ocultos y se relamió los labios con la lengua, se frotó las manos en signo de regocijo. Sacó unas muestras de aquellos tesoros y se las enseñó y repartió entre su círculo de amigos más cercanos, aquellos con ojos de asombro le pidieron que les mostrara dónde estaba dicha riqueza, mas Aladino, astuto y pícaro por nacimiento, les pidió su obediencia incondicional, y estos gustosamente aceptaron.

Habiendo repartido puestos y funciones para el manejo de aquella fortuna entre sus seguidores, la Codicia se le apareció a Aladino en visión nocturna y le comentó al oído que las playas de arenas blancas también podrían servir para hacer más negocios y así hacer crecer la riqueza, éste empezó a promoverlas a los consorcios extranjeros que tuvieran riquezas para que una vez compradas y desplazados los habitantes que habían vivido por siglos en ellas pudieran desarrollarlas y -para que los nativos no promovieran anarquía en éstas zonas desarrolladas- podrían constituirse como pequeñas naciones dentro de otra, donde todos los que trabajaran y vivieran dentro de aquellas tendrían sus propias leyes, códigos sanitarios, cárceles, jueces y las penas que se aplicaran a los infractores, inclusive si fuera pena capital, no tendrían consecuencias hacia la soberanía del país concesionario y el capital que se generara de las inversiones y producción en masa que generaran las factorías solamente pagarían un pequeño porcentaje a la nación y lo demás podría ser enviado al extranjero.

La Avaricia se le reveló entre nubes de sahumerios y le dijo que no construyera hospitales para la población que estaba anémica, cuasi famélica, que se robaran el dinero que tenía un hospital y un ministerio porque era preferible que éstos no tuvieran las fuerzas para pelear porque estarían casi muertos. Aladino cumplió al dedillo las palabras de la Avaricia, no se construyeron más hospitales ni centros de salud, les dijo que una pandemia llegaría al mundo porque los dioses querían que murieran muchos porque el mundo estaba demasiado lleno y que no podían irse de vacaciones porque eran millones de estos seres demacrados arrodillados clamando por la salud, por comida, por agua y que los muchachos malos también participaran en ayudar en liquidar miles de éstos porque molestaban hasta el cansancio.

Llegó la Desesperanza cuando estaba removiendo el té de hojas de jazmín, ésta le reveló que el invierno llegaría más temprano pero que si quería más fortuna se hicieran los locos con los bordos y las represas de contención, que las generadoras de energía eléctrica hidráulica no las hicieran porque así los socios podrían generar más energía térmica a precios altos y las mordidas de los generadores les dejarían millones de dinares de oro macizo incrementando el tesoro escondido en aquella montaña vedada.

Aladino fue visitado por la Soberbia que lo volvió miope, le cerró los ojos para que no contemplara los grandes desaciertos que tanto él como sus allegados estaban haciendo en aquella tierra y a sus pobladores. Aladino dejó de ser un hombre moral porque todo lo quería para sí, no se conformaba con el tesoro que la Suerte le había dado en aquella ventosa tarde cuando escuchó y aprendió escondido entre la maleza cuando el jefe de los 40 ladrones había exclamado: ¡Ábrete, sésamo!