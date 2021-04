Columnistas

Con frecuencia converso con amigos que gustan de escudriñar la realidad que nos rodea, tratan de explicar sus causalidades y proyectar sus devenires. Aunque más de la mitad de las veces coincidimos en apreciaciones y preocupaciones, otro tanto no es así, lo cual da pie a interesantes intercambios de opiniones y argumentaciones. Cada cabeza es un mundo se dice por ahí y también es cierto que cada uno ve lo que le rodea con cristales diferentes, por lo tanto, este ir y venir de pareceres y reflexiones variopintas ha terminado siendo un regalo invaluable que nunca se agradece lo suficiente. “No hay peor ciego que el que no quiere ver” reza un refrán y ese dicho bien se aplica a lo que ha debido experimentar un buen amigo con quien, de tanto en tanto, hemos coincidido en espacios de opinión y educativos. Riguroso en el análisis político y social, producto de su forma de ser, su sólida formación académica y vasta experiencia de campo, nuestro colega ha debido enfrentar la hostilidad de tirios y troyanos por exponer en diversas charlas los hallazgos y conclusiones de su lectura de la realidad.

Pertrechado con datos y una lógica dialéctica impecable, disecciona los distintos componentes de los problemas que analiza y explica los desarrollos o cambios que logra atisbar en sus dinámicas, sea que los haya o no. Iconoclasta y enemigo de dogmas, aunque amigo de las verdades objetivas que observa, dice y pronostica lo que ve y entiende, aunque esto no agrade a su público. “Mucha gente se niega a ver la verdad del mundo que le rodea, especialmente cuando lo que se les presenta en una charla contradice aquello de lo que están convencidos” -me ha dicho en varias oportunidades, agregando- “…y esto pasa porque confunden sus creencias y deseos con lo que realmente ocurre a su alrededor”.

“No importa si se les muestra información y evidencia, prefieren seguir creyendo lo que se les ha dicho y repetido hasta el cansancio antes o lo que sus referentes les afirman; así que optan por matar al mensajero, en vez de acoger su incómodo mensaje. Confunden lo que desean con lo que realmente está pasando”, sentencia. Esta plática se reitera cada vez que conversamos, sin que cambie el patrón: me cuenta como revive una nueva y personalizada versión del “mito de la caverna”, cuando habla con dirigentes sociales y de partidos políticos, quienes descreen y hacen cuestionamientos a lo que él expone con cuidada fundamentación. Es imposible no ser solidario con él, pues también nos ha ocurrido. Con él y otros analistas hemos hablado de este “síndrome de Casandra” que parece afectar mucho de lo que decimos. Casandra era un personaje de la mitología griega que gozaba del don de la profecía, pero también de una maldición: sus pronósticos jamás serían creídos. Aunque predijo la inminente caída de Troya, nadie dio crédito a su vaticinio y ya todos sabemos cómo acabó la historia. Justo es recordar que, sin importar deseos, al final la realidad abre los ojos a tirios…y troyanos.