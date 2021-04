Columnistas

Los domingos, sobre todo en los últimos tiempos en que no hay tanta posibilidad de variar, son días muy parecidos. Por la tarde, por ejemplo, la televisión suele tener la misma programación. Incluso he llegado a sentir que los noticieros hablan de la misma noticia los domingos por la tarde noche, y no hablo del aumento o rebaja —casi siempre aumento— del precio de los combustibles que se hará efectivo el lunes siguiente. Hablo de que siempre a esa hora hay uno o más reportes de accidentes en las carreteras. Lamentablemente, en algunas ocasiones fatales.

Pero este artículo no va de accidentes automovilísticos específicamente, sino de accidentes en general. Aunque sí, se le podrían dedicar varios párrafos a las condiciones en las que se dan, pero pienso que no son distintos de una especie de regla general. Solo en 2020 más de mil personas perdieron la vida en accidentes viales, según las autoridades competentes. También abundan los accidentes laborales y los accidentes domésticos.

Entendemos que en la accidentalidad hay un despojo de la voluntad, al menos la segunda acepción del Diccionario de la Lengua Española así lo propone. Y hay también en el uso de este término una especie de disculpa: “son accidentes” suena casi a un descargo de los hechos.

Pero lo cierto es que en una enorme cantidad de accidentes lo que hay es un descuido de algunos factores que contribuyen a que suceda. Y a pesar de que eso no es esencialmente voluntad hacia el mal, sí es una falta de ella hacia el bien común. En algunas ocasiones algunas personas se dejan llevar por la prisa, por la emoción, por la falsa creencia de que el daño o la muerte siempre están lejos.

La gran cantidad de accidentes que se pudieron haber evitado es solo una pequeña muestra de que vivimos en un mundo en el que muchas veces el otro importa muy poco. Y a veces la vida propia no es valorada. Quizá también, como ya apunté, es un mundo apresurado que cree falsamente que todo consiste en llegar primero o que la vida se trata de una lista de cosas por hacer, y por qué no decirlo, la ley del mínimo esfuerzo que nos lleva a la negligencia. Hasta el hedonismo tiene su espacio en los accidentes.

“La paciencia es la madre de todas la ciencias”, dice una frase popular en nuestra lengua contradiciendo a lo que promulga la filosofía. Aunque no es extraño, porque la paciencia es sabiduría y la filosofía le profesa amor a esta.

Cuántas vidas no se pudieron haber salvado simplemente por tener un poco más de tranquilidad en los pasos que se dan, por tener un poco más de empatía, por prestar un poco más de atención a lo que puede salir mal. Un casco, colocar antideslizantes, un refuerzo a una pared, una revisión a los frenos, quitar un poco el pie del acelerador, cualquier esfuerzo es mínimo si se compara con el valor de la vida.

Pero encendemos el televisor un domingo por la tarde, ponemos el canal de nuestro noticiero favorito y hay el mismo reporte de siempre. Solamente cambiamos los nombres, las edades y los modelos y colores de los autos. Otra víctima para la gran cifra, que si la desentrañamos es un drama, y si escarbamos en ella lo suficiente algún rostro conocido encontraremos, y quizá como si fuera una mezcla entre un cuento de Borges y otro de Stephen King, un día, en el desentramado de esa cifra, esté nuestro rostro.