También saldremos de esta. ¿De la pandemia? Por acción de la naturaleza, la mano de Dios, sin esfuerzo de los hombres, por la Providencia Divina. Y también saldremos de la otra. Del desorden democrático, esperanzados a que sea solo eso, desorden. Los menos ingenuos, quizás los más acertados, lo llamarían con prudencia, potencial ingobernabilidad y no pérdida de la calidad de la democracia, que es lo que podríamos enfrentar algún día. Más antes que después. Que puedan seguir haciéndose algunos buenos negocios o concretándose actos de corrupción en plena impunidad, no significa que transitemos en normalidad, que la realidad parezca como usual solo sacudida por ratos, cuando realizamos los alcances de la mezcla funesta de negligencia gubernamental y covid. A cuatro días de vencer el plazo fijado en la ley para establecer alianzas, solo un milagro podría lograr la unión de toda la oposición. “No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz”. Si es que fuera verdad que todos sus integrantes se oponen al status quo, que tienen intereses confrontados con el oficialismo, si en efecto fueran los intereses de Honduras los que les movieran; si realmente todos estuvieran opuestos al desgobierno que nos tiene sojuzgados. Si no hubiera dudas de que quienes se dicen oposición en realidad lo sean. ¡No hay tales! Ni pandos ni mas pandos, son la solución por sí mismos. Ni se vislumbran como la alternativa electoral que permitirá al pueblo hondureño el sacudirse el yugo que tanto condenan, en las próximas elecciones generales. Pero ojalá apreciaciones tales sean solo gran equivocación de angustiados sin fundamento. Que en cuatro días prevalecerán los intereses de Honduras, que para entonces la oposición será una sola, capaz de asumir el poder de la nación en forma orgánica y visionaria. Que se entenderá que no hay ni uno solo perfecto. Que perfecto, solo Dios. Que todos tienen algo valioso que aportar y algo penoso que esconder. Honduras les necesita unidos. ¡Únanse!