Cuando asistía a primer grado, en mi querida San Marcos de Colón, la profesora nos dijo que Honduras estaba en el centro de la zona tórrida, señalándonos unos límites que recuerdo como paralelos y meridianos. Advertidos por ella, entendimos que eran líneas imaginarias. La fe infantil nos hizo creerlo y aprenderlo y aunque no entendimos lo de "zona tórrida " la frase nos gustó por lo sonora.



Y es que nuestra profesora, sólo contaba con su propia garganta, la barra de yeso o tiza, una tabla pintada o ennegrecida con hollin a la que llamabamos pizarra (compañeros mayores y de grados superiores decían que el hollin se untaba con sumo de naranja agria), una pila de libros usados, sus propios afiches o carteles, una delgada vara "disciplinaria" y nosotros: niños de 6 a 16 años, mal vestidos, mal alimentados, varios descalzos y la mayoría despeinados o con el pelo cortado al ras. Sólo poseíamos un cuaderno hecho en casa cosido con hilo y aguja, un libro llamado " Mi Tesoro", el cuaderno "unico" un lápiz con barra de grafito", que llamábamos lápiz negro o lápiz carbón. Todo lo cargábamos en un bolsón de tela hecho por alguna costurera o sastre..



Los pupitres eran tripersonales, tan viejos que se mecían hacia los lados y estaban pintados de gris posiblemente hacía como unos diez años atrás.La profesora era “muy enojada”, tanto que teníamos miedo hasta de pedirle permiso para ir al baño.



Entrado el mes de marzo leíamos tartamudeando pero ella nos dijo que ya era tiempo que leyéramos sin titubear y nos puso a practicar todos los días. A partir de ahí, leíamos en cualquier libro de los que habían en el aula y que nos parecíera interesante por las ilustraciones y por el lenguaje no tan difícil.



La profesora nos llamaba por turnos para leerle a ella. El que titubeaba, se ganaba una palmada en la cabeza y de ahí nos mandaba a sentarnos y a seguir leyendo hasta lograrlo. Los que superaban la prueba, no más de cinco, los despachaba a sus casas más o menos a las 3:30 pm. Después de esa hora, Los que quedábamos teníamos que leer de veinte a treinta palabras seguidas las que estaban escritas en cartulina, sacadas al azar de una caja donde las tenía apiladas. Sólo admitía dos equivocaciones por alumno. Quien se equivocara tres veces volvía a su asiento a esperar otro turno. A veces salíamos cuando la luz del sol era más escasa. Pasábamos en la escuela hasta nueve horas.



Muchos aprendimos a cantar las letras, palabras, frases, oraciones, párrafos y cantidades. Parecíamos artistas modernos de esos que hablan más de lo que cantan, repitiendo "dos más uno tres, dos más dos cuatro....o bien, " los soldados, formados en fila van, rataplán plan, plan..." o " el que raya pared y mesa da a conocer su bajeza" o "...que dicha tan grande nacer en Honduras, como lo desearan todas las criaturas...".



Los demás niños de la escuela, nos decían que teníamos la mejor profesora del plantel. Claro, ese orgullo minimizaba el efecto de los coscorrones o tirones de oreja o de pelo que nos administraba casi por cualquier cosa.



Esa era la escuela de la década de los años 60 del siglo XX.



Hoy, en el inicio de la tercera decena de años del siglo XXI, en plena pandemia, la escuela actual solo se parece a la de los sesenta, en que tienen alumnos (aunque a distancia), maestros, y en que seguimos en un país ubicado en el centro de la zona tórrida.



Durante los últimos treinta años del siglo XX y los primeros veinte de este siglo, el sistema educativo hondureño (Si es que puede llamarse sistema), se ha dedicado a experimentar estrategias, metodologías, doctrinas, teorías, enfoques, etc,

según han ido llegando o que recomiendan entes nacionales, internacionales, o bien novedades planteadas por estudiosos" reconocidos. Y que decir de entes de financiamiento cuyos técnicos trasladan sus estrategias ligadas a los préstamos con obligación contractual. Igual que las donaciones de países amigos están sujetas a experimentar o cuando menos adaptar modelos que quizá funcionaron en otros países tan pobres como nosotros.



Así es que en educación han habido formas y reformas cuya lista es larga. Algunas dieron frutos, otras fracasaron y desaparecieron y las de carácter administrativo, unas incrementaron la burocracia, otras en el afán de descentralizar hacia los departamentos, multiplicaron los problemas por 18.



La última reforma fue la de la legislación educativa que se orienta a definir la estructura organizacional del sistema. Consta de una ley fundamental y 22 reglamentos cuya aplicación aún no se ha evaluado.



Lo cierto es que los niños no aprenden a leer y escribir en tres o cuatro meses; algunos llegan al quinto grado y aún no lo hacen. En la evaluación internacional de matemática y español, salimos con bajo puntaje. Tardamos 10 años en aumentar un grado de escolaridad promedio. Los niños que no logran avanzar en el sistema formal, se convierten en fuerza laboral infantil, preadolescente o juvenil en trabajos de baja calificación, emigrantes soñadores, y lo peor, algunos se dedican a actividades ilícitas, y muchos pierden la vida.



¿Cuántos son? Hay datos en diferentes documentos producidos por diversas instituciones. En uno de los borradores del Plan Sectorial de Educación, se registra un poco menos de un millón de jóvenes entre 14 y 19 años que no están en educación media. Parte de estos emigran. A otros, peyorativamente los apodan "NINIS", para decir que ni trabajan ni estudian.



De todas maneras constituyen una fuerza de trabajo entrante que no tiene oportunidad de trabajar o de seguir estudiando.

La educación media ha perdido significado al no satisfacer las expectativas de los jóvenes, cuyas aspiraciones generalmente las definen ( ellos o sus padres) como la real posibilidad de entrar al mundo del trabajo. Mucho del currículum para este nivel esta pensado en función del probable ingreso al nivel siguiente (universitario).



En fin, la escuela hondureña en general, está conmocionada tanto por su desempeño histórico, como por la pandemia y los fenómenos naturales.



A sabiendas que el hogar no es aula de clases, taller o laboratorio, el Estado está intentando con medios virtuales, trasladar los procesos formativos a la casa. Sin señal de internet para todos, sin computadoras, tabletas o al menos teléfono celular, y con padres de familia sin entrenamiento para acompañar o dirigir procesos educativos formales, nuestros niños, jóvenes y adultos que estudian no tienen ninguna garantía de logros educativos de calidad.



Se han visto clases por Tv o por aplicaciones virtuales, las que en general son una migración intacta de la clase tradicional al medio electrónico y con un enfoque de mera enseñanza, cuando los modelos virtuales en otras partes del mundo, enfatizan en estrategias basadas en el aprendizaje.



En los últimos meses he observado a muchos docentes, impartir sus cátedras en tiempo real, por medios virtuales. La mayoría lo hacen en la forma tradicional que al igual que en las clases antes de la pandemia, los alumnos lucen aburridos, y cansados; algunos tratan de engañar al docente con una falsa presencia.



Al cese o disminución de la pandemia tendremos un escenario desolador de la educación. La revisión de los indicadores del desarrollo educativo del milenio darán pie a muchas denuncias, búsqueda de culpables, mas pronósticos etc. Pero nuestra esperanza es que se acompañen con propuestas que impulsen un salto educativo para que nuestros niños y niñas sean efectivamente los hombres y mujeres del milenio.



Probablemente y por estar en el centro de la zona tórrida nos llegarán nuevas ideas, teorías, modelos, estrategias, planes, consultores préstamos y donaciones. Dios quiera que esta vez sean eficaces y que la eficiencia gerencial de la educación hondureña sea garantía de resultados transparentes y de valor público.