Columnistas

¡Qué bonito! Ve cómo culpan a cualquiera para borrar hechos que nos condujeron hasta aquí. La memoria maleable, muy conveniente, les hace clasificar la problemática de Honduras en antes y después de la sucesión presidencial/golpe al Ejecutivo/golpe de Estado, cuando ese hito solo fue uno más de los que fueron clavados en el camino empedrado precisamente por los barones de la política. La historia de Honduras, la que no solo puede escribirse en una lágrima sino también en una sola palabra o en una sola mirada, fue esculpida por los que han conducido al país en coyunturas diseñadas para que fueran favorables únicamente a sus intereses particulares y de grupo, y de chascada pues para las masas. Práctica similar la de no aprobar oportunamente el presupuesto al CNE como la de no aprobar el presupuesto de la nación en el marco de la ley, cuando solo les dejarían a los diputados para tomarse una tacita de café. Eso es delito. Que la impunidad que prevalece por la inexistencia de la división de poderes y la inestabilidad del andamiaje jurídico no lo castigó es otro asunto. El Estado de derecho es quimera hace tiempo. Si es que en algún momento de la historia contemporánea, no lo fue. Que sea pasado no deja de ser indicativo de que es presente, que aun ahora continúan procurando la conducción de la nación quienes tienen los tres poderes del Estado por moneda de cambio. No hay por donde pasar. Lo que en realidad sucede es que incompetente y poco ilustrada como es y ha sido nuestra dirigencia política, no sistematiza ni busca quien lo haga, sus errores y sus aciertos, que los hay. El Estado de derecho no es aspiración de ilusos, es fundamento indispensable para el desarrollo. Entendido como previos, la seguridad, la justicia, la salud y la educación, deberes insoslayables de todo gobierno. ¿Olvidan su tráfico con la justicia? ¿Cómo truquean votos y Poder Judicial? ¿Cuándo señores de los cielos sobre el mar atomizaron un presidente? ¡Coherencia por favor, aunque sea en la vejez!