No hace mucho el pasaporte hondureño prohibía viajar a Bulgaria, Hungría o la Unión Soviética, vamos, del otro lado del imaginario telón de acero, que se extendía desde el mar Adriático hasta el Báltico, para dividir el mundo entre países capitalistas y comunistas, y su asquerosa Guerra Fría.

Sin embargo, muchos hondureños se las arreglaron para ir a estudiar allá lejos, donde el frío es de verdad y el regreso complicado; la mayoría estaba en Moscú, en la Universidad Amistad de los Pueblos, también conocida como Patricio Lumumba, en honor al líder político del Congo, asesinado tras un golpe de Estado.

Aquí sus familiares decían que su pariente estaba en Alemania (pero no en la RDA) o en Suiza, o para que no hubiera preguntas inventaban a Luxemburgo; todo se manejaba en secreto, para no generar conjeturas, no fuera que la funesta Dirección de Investigación Criminal (DNI) allanará la casa sin orden judicial. Tiempos de sospechas, torturas, desapariciones.

Allá a los estudiantes no les sellaban los pasaportes, para evitarles problemas al volver. Muchos evitaban venir en vacaciones, no solo por el dinero, también por los riesgos de persecución; así que mejor una vuelta por San Petersburgo, Kiev, o al mar Negro en la envidiable Sochi; otros bajaban hasta Turquía, Rumania, Checoslovaquia, Francia, Alemania o España.

Hasta que llegó Gorbachov, jefe de Estado, y en 1985 concluyó que el país estaba estancado y necesitaba una reorganización, aplicó su reconocida “glásnost”, apertura, transparencia; y la famosa “perestroika”, reconstrucción; y occidente aplaudía con un despliegue propagandístico de que el comunismo había fracasado... bueno.

Rusia recobró su antiguo nombre. Es una potencia mundial. Aunque la cortina de hierro se borró y cayó el muro de Berlín, muchas mentes permanecen encerradas en casposos conceptos; otros quedaron boquiabiertos cuando la descubrieron con las imágenes del Mundial de Fútbol de 2018.

Y Rusia volvió a titulares en este tiempo de pandemia, al producir en sus laboratorios -más temprano que las farmacéuticas que controlan el mercado mundial- la vacuna anticoronavirus Sputnik V, que destrozaron sus competidores al acusar ligereza y falta de pruebas, pero ahora es de las más apetecidas del mundo.

Honduras tiene relaciones diplomáticas con Rusia desde 1990, pero fue el presidente Porfirio Lobo -que de joven estuvo allá- que en 2013 impulsó la apertura de una oficina y la eliminación del visado, entonces, podemos entrar más fácil a la Federación Rusa que a México, por ejemplo.

Para allá va la delegación del gobierno a buscar las dichosas vacunas que tanto esperamos, del país que negábamos al que ansiamos. Son 4.2 millones de dosis que salvarán muchas vidas, si se apuran, si hacen bien las cosas, que no haya secretos, y ojalá consiguieran más, que nos sirviera de título la novela de Ian Fleming y su incombustible James Bond, “Desde Rusia con amor”.