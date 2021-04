Columnistas

Ininteligible. ¿Cuál es el rol del Sinager, de Copeco y de la Secretaría de Salud (Sesal) en la pandemia? ¿Cuál el del canciller como director de algo antipandemia? ¿Cuál el del ministro de la Presidencia con la defensa de la adquisición de los hospitales móviles? Absurda. Por los dineros perdidos, sí, pero también por lo irracional de la compra, en vez de haber acondicionado edificios desocupados que brindarían atención mas rápida y en forma permanente.

Obviamente no fue disposición del entonces titular de Invest-H, quien por más de 20 años se desempeñó con honestidad y velando por los mejores intereses del país en la administración pública, por lo que seguramente, si de él hubiera dependido, no hubiera tomado decisión tan desafortunada y en semejantes condiciones.Es que no se entiende. Tiene responsabilidades y ha de afrontarlas. Pero ahora que la investigación demostró que no recibió coimas u otro lucro con esas compras, ¿por qué no hay requerimientos en contra de los que sí las recibieron?

Por otra parte, por la falta de estos hospitales no se ha dejado de contratar tanto médico desempleado. Tampoco por estos hospitales es que se ha sido tan indolente para traer las vacunas anticovid, ni se ha dejado de dotar de los medicamentos y material de bioseguridad indispensables a los hospitales en funcionamiento.

Tratan de distraernos con este caso terrible de los hospitales móviles. Con un poco de coherencia en la toma de decisiones en el combate al covid no estaríamos siendo tan afectados. ¿No debiera ser la Sesal la que lidere la lucha contra el flagelo? Si es por la incapacidad en temas de salud de la señora secretaria de Estado en los despachos de Salud, ¿por qué insistir en mantenerla ahí? Si se considera tan necesario su concurso al gobierno, ¿por qué no colocarla en un cargo en el que pueda desempeñarse? De lo anterior se deduce que tanta negligencia y confusión no es casual. Es adrede. ¿Para que se profundice la crisis sanitaria junto a la electoral a la vista?