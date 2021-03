Columnistas

Margarita Rodríguez, de BBC News Mundo, publicó el 3 de agosto de 2020 una entrevista que BBC Mundo le hizo a Mariana Mazzucato, quien “es considerada una de las economistas más influyentes de los últimos años”. Mazzucato “es profesora de Economía de la Innovación y Valor Público del University College London (UCL)”. A continuación se presentan algunas de las ideas expresadas por la profesora en la entrevista mencionada.



Qué piensa la destacada economista acerca de la austeridad fiscal en tiempos de crisis: “Las medidas de austeridad que se impusieron tras la crisis financiera de 2008 fueron lo opuesto a la inversión que se necesitaba para aumentar la capacidad del sector público y (así) prepararlo para el próximo shock del sistema”.



Conocedora de la desigualdad y la informalidad en América Latina, Mazzucato expresa que en las crisis “los estados deben crear valor invirtiendo e innovando para encontrar nuevas formas de proporcionar servicios públicos a las poblaciones vulnerables en la economía informal”. Agrega que los gobiernos deben asegurar “que las asociaciones que se establezcan con empresas, que involucran fondos gubernamentales, estén impulsadas por el interés público, no por las ganancias”.



En una carta dirigida a Roberto Andrés Gallardo el pasado 28 de marzo, el papa Francisco escribió que acerca del futuro económico “es interesante la visión de la economista Mariana Mazzucato”, ya que “…ayuda a pensar el futuro”.



¿Cuáles son esas ideas? La profesora del UCL plantea que: “A largo plazo, se trata de garantizar que los modelos de negocios conduzcan a un crecimiento inclusivo y sostenible”. Según ella: “Para erigir un crecimiento inclusivo y sostenible, necesitamos unas inversiones públicas impulsadas por el concepto del bien común y nuevos tipos de relaciones público-privadas que se estructuren en condiciones que creen un ecosistema más simbiótico y no parasitario”.



Podemos agregar que en Honduras la informalidad es elevada y tiende a crecer. Así por ejemplo, de acuerdo con datos del Banco Mundial, la informalidad aumentó de 57% en 2001 a 63% en 2018. La desigualdad, por su parte, también es alta y persistente; entre 2001 y 2019 apenas se redujo 4.4 puntos porcentuales, al caer de 56.4% al 52.0%.



No debería alegrarnos mucho la reducción indicada. En una publicación de BBC News Mundo del 25 de noviembre de 2019, suscrita por Cecilia Barría, se muestra la desigualdad de ingresos correspondiente a 14 países de América Latina en los últimos 30 años. De acuerdo con las cifras del artículo, Brasil y Honduras aparecen en los dos peores lugares de la lista, mientras El Salvador, Uruguay y Argentina son los mejor situados, ya que tienen un menor grado de desigualdad.