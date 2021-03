Columnistas

100 mil hondureños no pueden exigir su DNI por tener inconsistencias”, con este título EL HERALDO en su edición del lunes 22 del corriente mes y año denunciaba la situación anormal que se presenta en el organismo responsable del registro de las personas. Como consuelo, el comisionado Rolando Kattán señala que cuando llegaron a la dirección del organismo había un millón de inconsistencias en la base de datos del registro civil y del censo electoral. Problemas como fechas de nacimiento, errores de ortografía en los nombres y suplantación de personas que reclamaban su identidad están en las denuncias formuladas.

Lo que ha venido ocurriendo en el Registro Nacional de las Personas tuvo su impacto en el pasado proceso electoral; miles de personas no pudieron ejercer su voto por no disponer del documento que lo registra en legal y debida forma. No pudieron resolver el tema que tiene que ver con la asignación de lugares de votación, hubo casos que les asignaron un lugar distinto al de su domicilio. Desde el punto de vista legal, la mayor inconsistencia está en la misma normativa en la que se fundamenta la institución registral. Según la Ley del Registro Nacional de las Personas (RNP), en el capítulo ll, referido a los registradores civiles; estos son ministros de fe pública y entre los requisitos que deben reunir para su nombramiento es que deben tener su residencia en el municipio donde cumplen su función registral.

Los nuevos directores del registro contrataron cerca de cuatro mil personas a las cuales se les dio algunas instrucciones para que realizaran su trabajo de enrolamiento, violando la normativa establecida, lo cual podría volver nulo el enrolamiento. Todos los actos registrales son gratuitos, sin embargo, las personas que fueron enroladas y los responsables de su registro que cometieron errores en la recolección de la información no asumen ninguna responsabilidad. Los directores ya han dicho que el interesado de la identidad tendrá que cubrir los costos del trámite de la corrección cuando se tenga que hacer uso de los servicios profesionales de un abogado, esto es anormal, ya que en la misma normativa se señala que esto es responsabilidad del funcionario que no hizo adecuadamente su trabajo.

Una inconsistencia que parece fundamental es que la Ley del Registro Nacional de las Personas habla de nombrar un director y dos subdirectores. En ninguna parte de la ley se establece que los mismos tienen que ser propuestos por los partidos políticos, aunque en la práctica los nombrados en la dirección del RNP es a propuesta de las organizaciones partidarias; lo cual resulta, ante la opinión de cualquier neófito en leyes, una aberración jurídica y un abuso de autoridad de los políticos, en una instancia donde los directores, como todo su personal, para su nombramiento, debería de basarse en méritos personales. Conozco el caso de una familia que solicitó la tarjeta de identidad y viviendo en la misma casa les han avisado que pueden recoger el documento en lugares distintos y distantes uno del otro. Ni eso han podido hacer bien los directores.