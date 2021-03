Columnistas

Acumulados diez vectores de noticias en 150 horas: fabuloso, maravilloso; el mundo se acelera para nuestra pérdida o favor. Por primera vez en un siglo la fiesta del sufragio fue dirigida por mujeres, en una prueba de eficiencia y honestidad que hará historia. Largo tránsito desde que Alba Alonso de Quesada —a quien UNAH-VS dedicó bello mural— fue la primera licenciada en Ciencias Jurídicas (1946), aunque no practicó sino más tarde pues “las mujeres no eran ciudadanas y la profesión era abierta sólo a hombres”, recuerdan sus biógrafos.

La semana interesante confirma que el bipartidismo queda roto y nace un monstruo tricéfalo que ojalá sea de bien político para la nación. Según informaciones de fin de semana, el partido de milicias “eternamente jóvenes” prefirió a un joven para candidato, a pesar de las máculas biográficas que lo perjudican, en tanto que los conservadores postularán a alguien desconocido en el resto del territorio, a quien con el alcalde Marlon Lara la clase media sampedrana califica como “enemigos” de la urbe, y cuya campaña de convencimiento será cuesta arriba por esas razones. Adicional a que el candidato Asfura es colaborador de Juancito, personaje desprestigiado.

Desprestigio que se incrementa hora a hora por los juicios incoados a narcos catrachos en NY. El pus que sale de esas salas de justicia es escandaloso y de corte criminal incontestable ya que a los testimonios acusatorios los acompañan videos irrefutables, material de convicción que no borran los comunicados negatorios de Casa Presidencial, los que carecen de pruebas y claridad.

Lo que allá se diga no disipa, empero, el caudal de preguntas, interrogaciones y dudas que el ciudadano hondureño se plantea acá, y damos ejemplos: si “Tony” Hernández traficó, cual denuncia la fiscalía gringa, 178 mil kg de estupefacientes a EUA, ¿cómo es posible que por catorce años lo hiciera sin detección y menos contención de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas, de los entes de investigación, de los más altos jefes ministeriales de Seguridad y Defensa?… Peor, ¿de los centros de inteligencia que el Estado no sólo creó y supuestamente posee sino que financia abundantemente…? Hay reportes sobre militares que vendieron armas al narco, como en la década de 1980 lo hicieron a la Contra, y entonces uno interroga: ¿son esos a los que la Constitución republicana asigna en su Artículo 93º la salvaguarda y protección no sólo de los estratos democráticos de Honduras sino del bienestar y seguridad de la nación? ¿A tales criminales…? ¿Para eso sirven? ¿No será preferible su extinción y volcar el presupuesto que se les entrega, cual Costa Rica, a salud, vivienda, obras públicas, educación?

Concluye el septenario con la arrogancia grosera de Joe Biden, que llama en público “asesino” a Putin... Blyád (¡puta!) diría un eslavo, el come estiércol eructando alcanfor, si cuando ejecutaron al indefenso Bin Laden, por muy “malía” que haya sido, él estuvo celebrando en la Casa Blanca los detalles del asesinato. ¿De cuándo acá la zorra predica en el gallinero y por qué no sentencia a represalias al príncipe saudí Bin Salman, que mató a Jamal Khashoggi en 2018? Hipócritas, peor cuando van para abajo de la escalera. Fue una semana espectacular.