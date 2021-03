Columnistas

Al momento de su fundación y elevación como villa, municipio y después ciudad, primeramente, el nombramiento del encargado edilicio recaía en el Imperio español, luego en los jerarcas de la Nueva España y en la actualidad es elegido democráticamente.



El capitán Joan José de la Cueva fue el primer alcalde nombrado por el gobierno español cuya Capitanía General estaba en la ciudad de Guatemala, su nombramiento ocurrió en el año de 1579, el gobierno español nombró a los alcaldes hasta el año de 1821 donde gobernó el español Licenciado don Tomás Midence cuyo gobierno finalizó en el año de 1822.



Después de una sucesión de gobiernos fueran de carácter militar o de carácter liberal no de Partido Liberal sino de ideología Liberal por estar la población de esa época con las corrientes liberales emergidas en Europa, fue hasta el año de 1916 con el señor Francisco Valladares que el Partido Nacional toma las riendas de la ciudad capital y en sucesivos cambios se gobierna hasta el año de 1956 cuando el Abogado Álvaro Raúl Matute deja el poder, este periodo abarca 40 años de gobernatura nacionalista, posteriormente de pasar eventos como ser el golpe de estado contra el presidente liberal Ramón Villeda Morales en 1963 y los gobiernos militares que se sucedieron uno tras otro, el Partido Nacional alcanza el solio municipal en 1986 con el Doctor Rodimiro Zelaya hasta el presente 2021 teniendo una excepción con el gobierno municipal del Ingeniero Oscar Roberto Acosta (QDDG) que gobernó entre los años de 1994-1997, este tiempo abarca un periodo de 30 años haciendo un total de 70 años de gobierno nacionalista sobre la ciudad capital. La ciudad capital tenía hasta el año de 1937 dos alcaldías, la de la ciudad de Tegucigalpa y la de la ciudad de Comayagüela, siendo fusionadas y haciendo el Distrito Central.



¿Ha sido estas gobernaturas de la ciudad capital lo que mejor que ha convenido?

La infraestructura capitalina no se ha mantenido al ritmo de su explosión demográfica. Con la densa urbanización la ciudad ha crecido de manera desordenada, las colinas y montañas antes llenas de vegetación y quebradas tributarias de agua hacia el río Choluteca son ahora asientos marginales donde la carencia de los servicios básicos, falta de excelentes infraestructuras, servicios sanitarios y educativos hacen excluyentes a estas personas.



La falta de planificación adecuada, y desordenada sumados con fenómenos socioeconómicos como la pobreza y la delincuencia, son azotes de la vida cotidiana. Las principales vías de circulación son el escenario de embotellamientos ya que la presente red vial no se da abasto con los más de 400 mil vehículos que circulan por ellas diariamente. Tanto el gobierno nacional como el municipal han desarrollado proyectos para incrementar la infraestructura y aliviar la pobreza en la ciudad, quedando pendiente el mega fraude del Trans 450 que cuesta un ojo de la cara y donde sus involucrados se pasean en total impunidad.



La ciudad capital creció dependiendo de energía eléctrica que se generaba en el pueblo de San Juancito donde la minera Rosario Manning Company había extendido sus líneas de transmisión para llevar energía a las calles polvorientas y casas de bahareques que se generaban con los asentamientos de campesinos criollos, ladinos, indios y negros, tan así era el atraso que muchos barrios y colonias en los años 80 del siglo XX, no contaban con los servicios de agua potable y aguas negras teniendo que hacer sus necesidades en el monte colindante o en letrinas.



Los ríos antes llenos de vida con fauna que se podía disfrutar en la diversión familiar, son ahora los estercoleros de la ciudad, las inmundicias de aguas negras y servidas de muchas comunidades adyacentes bajan raudas al río Chiquito, Jacaleapa, Guacerique y se unen al río Choluteca que año a año deja escapar el hedor y sus aguas nauseabundas son criaderos de vectores y aves de rapiña, ¿cómo es posible que a casi un cuarto del siglo XXI no exista un plan de recuperación de los ríos y quebradas a través de la construcción de sistemas sanitarios en las colonias marginales y que el sistema de tratamiento de aguas negras se haya parado cuando se abandona el complejo donado por Japón y que se encuentra ubicado cerca de la colonia san José de la Vega?



Los mercados crecieron desproporcionadamente llegando incluso a invadir el centro histórico de la ciudad, que ahora solo es sola la historia del casco, estos se robaron las vías automovilísticas y son año con año objeto de inundaciones de quebradas que dañan la economía de estos trabajadores, el mercado quemado hace varios años no ha sido reparado y las calles, aceras y puentes son inundados con los productos que los locatarios venden.



No hay más centros de salud, un nuevo hospital tampoco, las calles están llenas de baches y en vez de repararlas desde sus cimientos es preferible repararlas con el bacheo famoso o poner capas de tras capa de asfalto sobre calles desechas tanto por ser viejas y de alto tránsito. La ciudad se muere de sed año con año, ¿dónde está el plan de reforestación agresiva para recuperar las montañas desforestadas, porque el parque nacional de la Tigra sigue siendo desforestadas para construir mansiones de ricos y famosos que son los que le tocan la solapa, dónde están las nuevas represas, dónde están los centenares de empleados del orden vial y aseadores públicos que antes invadían las calles, estos se han marchado porque existe explotación laboral, largas horas de trabajo (12) y bajos salarios?, los puentes nos lo robaron y después de más de una década serán devueltos con túneles que ni siquiera les ponen pintura para hacerlos atractivos, enumerar las necesidades sociales que se carecen en esta ciudadanía capitalina son innumerables y jamás se les puso atención, jamás.



Aunque se haya pagado millones para la recolección de basura la ciudad es inmunda porque existen contenedores llenos y rebalsando de basura, estos están llenos de moscas y otros insectos nocivos a la salud, los buitres y pepenadores les hacen compañía obteniendo desperdicios para subsistir. Cuando comenzó la actual Corporación Municipal a manos de “papi a la orden” creí que la ciudad tendría un vuelco de 360 grados, es cierto que se ha generado obras que benefician al tránsito automotriz, puentes elevados y túneles, más él ha estado en la alcaldía desde el año de 2006 cuando fue el cuarto regidor y desde 2104 como alcalde, ahora desea el solio presidencial y aunque tenga trabas legales nada lo parará porque mientras la ciudad sea cachureca siempre habrá cachurecadas.