Columnistas

ntre los grupos económicos más golpeados por la cercana naturaleza ––virus, huracanes, inundaciones–– y por el hombre ––mal manejo de la economía, corrupción, desprestigio gubernamental––, sucesos que dificultan frescas inversiones, se halla el sector de hostelería (hoteles, restaurantes, cafeterías), y el que a pesar del ancho apoyo que le presta la actual administración estatal ––exenciones fiscales, subsidios, exoneraciones, ojo gacho para fiscalizar su funcionamiento y la convocatoria a inventadas fiestas de turismo–– ha sufrido fuertes pérdidas tanto monetarias inmediatas como de crecimiento y proyección futura.

Pero como esa es materia que desconozco y de la que sólo tengo una percepción externa, quisiera más bien tratar sobre un petite affaire relacionado, cual es la calidad de servicio que en general prestan los empleados (camareros, meseros, mozos, servidores de especialidades tipo recepcionistas, bartenders) y que la opinión global califica baja. El componente humano de la hostelería hondureña parece encontrarse en estadio muy inferior al de, ejemplo a escala centroamericana, Costa Rica, donde la preocupación por atender al visitante se concentra no sólo en el entorno de comodidad sino en la formación de quienes sirven en sus empresas.

Gracias a haber viajado a otros países e incluso vivido en ellos, puedo conceptualizar a rajatabla que en Guatemala incomoda la sumisión con que hace sus deberes el empleado de hotel o restaurante; que en El Salvador se da un punto neutro, ni galantes ni indiferentes; que en Nicaragua pecan de amables pero no se humillan y que Tiquicia es la que ofrece mayor eficiencia y profesionalidad. Por una sencilla razón: los han instruido para ello, les han hecho comprender que de su conducta dependen no sólo su salario y progreso personal sino la imagen misma de la república. Al presente ofrece formación de gestión hotelera incluso con posgrados en modo virtual, hay una universidad del turismo y 3,000 catedráticos graduados en el tema. El Instituto Nacional de Aprendizaje (que es el Infop de allá) tiene en su módulo de capacitación profesional 59 cursos en la materia (ver https://www.ina.ac.cr/SitePages/nucleos/turismo.aspx), desde servicio al cliente a gustos gourmet, catorce cocinas locales e internacionales, decoración, enología, etc. La diferencia es obvia y descomunal.

¿Por qué la desproporción cualitativa? En primer lugar que en esa patria cada servidor trabaja por un sueldo, no por propina, lo que es denigrante. Ya que la hostelería paga impuestos siempre puede exigir calles pavimentadas, electricidad, agua potable, seguridad; en la bella Honduras no es así. Y sobre todo, fundamentalmente, a que no se improvisa sino que se educa al empleado en su futuro campo de desempeño, se le adiestra y por esa calidad se le paga mejor. No son, en general, campesinitos vestidos con delantales sino que se les especializa. Su clave reside en la ética social: el hombre educado no se deja explotar.

Hice aquí una prueba reciente e intencional: temprano pedí al camarero una tarjeta del restaurante para promocionarlo con amigos. Pero cené, gocé el paisaje, pagué la cuenta, aboné propina y sigo esperando que me la lleve