Columnistas

El pasado 12 de febrero empezó el año nuevo chino dedicado al buey. En la tradición de tan poblada nación: “Cada año lleva el nombre de uno de los 12 animales que figuran en el zodíaco chino: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo”. La sucesión en que aparecen los mismos fue el resultado de una competencia, ya que de acuerdo con la historia “un emperador dijo que el orden se decidiría según el orden en que llegaran los animales a su fiesta”. Me llaman poderosamente la atención los tres primeros lugares del horóscopo chino. La rata engañó al buey para que la llevara a cuestas, pero al llegar a la meta saltó quedando primero que su bienhechor. El tigre a pesar de ser veloz no pudo ganarle a ninguno de los dos primeros concursantes. En la cultura china, la rata es “asociada con la inteligencia, la astucia, la agresión, la riqueza, el carisma y el orden, pero también con la muerte, la guerra, lo oculto, la pestilencia y las atrocidades”; yo creo que además de astuta y audaz, también es mentirosa y ladrona. El signo del buey representa “la prosperidad alcanzada a través de la fortaleza y el trabajo. Este animal “es leal y digno de confianza”, pero me atrevo a pensar que también es manso, obediente e inocente. El tigre, por su parte, “simboliza el poder, pintoresco e impredecible”, aunque para mí igualmente puede ser agresivo y hasta feroz. Al asociar esos tres primeros animales del zodiaco chino con el año pasado, el presente y el venidero, su importancia simbólica resulta sumamente interesante y curiosa. Qué mejor manera de describir el 2020 como un año de “muerte”, “lo oculto, la pestilencia y las atrocidades”. Y qué pensar del 2021, en el cual necesitamos mucho “la fortaleza y el trabajo”, especialmente para empezar a recuperarnos y reconstruir el país. Por su parte, el 2022 implica cambio de “poder”, pero bajo la amenaza de lo “pintoresco e impredecible”, ya que a la presidencia de nuestra república puede llegar un gobernante con esas características. ¿Usted apreciable lector cree en zodíacos, horóscopos y cábalas? ¿Acaso la casualidad de ciertas coincidencias le dejan mucho que pensar? ¿Acepta que nuestro destino esté escrito de antemano y que el futuro es algo posible de predecir? ¿Piensa que la casualidad existe, como una manera de darnos avisos acerca del signo de los tiempos? Creo que los pueblos y las personas son las constructoras de su propio destino, aunque fallemos en tomar decisiones correctas.