Columnistas

Lo acontecido electoralmente en El Salvador es fenómeno de sumo interés. De pronto una sociedad que por cien años se ha alineado (y alienado) tras dos grupos de búsqueda del poder ––conservadores y renovadores, en síntesis––, los aparta de un manotazo y los manda a agonizar, quizás para siempre, en el arcón de la memoria. Fueron veinte años de vigencia gubernativa de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), quien duda que inspirada en la psicopatía de su fundador, Roberto D’Aubuisson, más que en loor a la República, así como una década del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que se motivaba en el marxismo ortodoxo y el socialismo moderno. Ambos, pese a sus opuestas ideologías ––derecha e izquierda–– y de los fines que supuestamente los hermanaban (autonomía patria, desarrollo material de El Salvador y bienestar de su sufrida población) igualaron sus administraciones distintas con similares cartabones: autoritarismo, engaño, nepotismo y abundante corrupción.

Allí, como en Honduras, lo que hubo hasta el siglo XIX fueron clubes o facciones agrupados en torno a un candidato (Meléndez, Araujo) pero que desaparecían tras la elección, surgiendo más tarde con carácter permanente los partidos Liberal y Conservador, si bien de óptica engañosa ya que ambos eran de filiación liberal, uno más moderado o radical que el otro, particularmente en aspectos relativos al uso de la tierra, propiedad privada e intervención eclesial en el Estado. Fueron los obreros quienes en las décadas de 1920 y 1930 buscaron fracturarle la testa al bipartidismo, consiguiendo minarlo pero no derrotarlo.

Todos aparecen en la historia con imágenes de fracaso, no habiendo pecado contra-democrático que no cometieran: fraude, imposición, traición al interés patrio, dictadura e incluso genocidio (Maximiliano Hernández, 1932), abuso de poder, apropiación indebida de recursos y bienes de la república, entrega de la soberanía, represión bestial, soborno… detengamos allí la inacabable lista de perjuicios con que en su mayoría los absolutistas de derecha, pero en parte también “revolucionarios” desorientados, incapaces o perjuros, dañaron a la nación centroamericana o a sus partes integrales. Peor en el siglo XX y trozo del actual, cuando una organización político militar transformada en partido solidario, el FMLN, tira por la borda los principios por los que peleó en la montaña y convierte su reino en falacia escasamente distinta a la conservadora.

La decepción popular no esperó. Harta de la farsa cívica arenera, y desilusionada por haber dado trece años al sueño armado de la liberación, los mandó al carajo y votó por un raro, el loco de la colina, que la sedujo con sus singularidades y antipatías, su juventud y manejo de las redes sociales, prometedor de más esperanza cuando la esperanza se agota, y de progreso cuando falta dinero para financiarlo. No importa, se trataba de dar plena bofetada a los tradicionales y arriesgarse a ver qué pasa, si se avanza o se retrocede, al fin la comunidad guanaca no se extingue, puede dedicarse un rato a jugar al futuro, al destino y a la emoción de ensayar lo distinto.

En Honduras vamos a otro noviembre de sufragios. Algo semejante va a ocurrir aquí.