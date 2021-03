Columnistas

Si la realidad fuera más amable, en este momento tres millones de hondureñitos estarían en clases virtuales en el sistema educativo público, pero no es así; apenas a un poco más del millón los matricularon sus padres en el nuevo esquema remoto obligado por la pandemia, ¡es una desgracia!

Se combinan muchas cosas que dejan a los niños huérfanos de escuela, desde la falta de creatividad y displicencia de las autoridades educativas; o la pobreza, dejadez y corta visión de sus padres; hasta el desánimo y carencia de tenacidad de los maestros para defender a sus alumnos, que solo agrandan la distancia de prosperar.

“El territorio de Nicaragua es el más grande de Centroamérica; le sigue el de Honduras. En América del Sur el más grande es Brasil”, dice alguien a las 5:00 de la tarde en la radio, que se presenta como maestro de octavo grado; es una opción, entre varias que se ensayan para llevar la academia hasta la casa.

¿Se podría aprender algo por la radio? Por supuesto que sí, pero requiere el interés de los padres, la dedicación del alumno y la creatividad del maestro, pero tantas cosas juntas es difícil hacerlas converger, porque no está en las costumbres, y el esfuerzo se diluye en nada.

Además hay clases por televisión, pero a los alumnos les da pereza y les parecen aburridas: no captan nada; aunque no tienen problemas para aprender la musiquilla de moda o los nombres de las series. ¡Ah!, algunos padres se quejan de que no tienen para el servicio de cable, pero también se transmiten por señal abierta.

Luego está el recurso más completo en internet, pero priman las estrecheces económicas de miles; no solo porque el servicio de redes es caro y se lo reparten prácticamente dos compañías, sino porque los dispositivos tienen precios prohibitivos: celulares, tabletas, computadoras.

Pareciera que todo mundo tiene internet por lo que vemos en el entorno, pero apenas llega a cuatro de cada diez hondureños; lejos de las ciudades, donde todavía dependen de las lluvias para la cosecha y lo que buenamente ganen partiéndose la espalda, la conexión es un imposible, y los niños que deberían estar en clases son condenados a seguir perpetuando el círculo de la pobreza.

Entonces, ciertos padres de familia y muchos maestros proponen volver a la escuela presencial; no del todo, por partes, unos alumnos hoy, otros mañana; o tal vez, una vez o dos veces a la semana. A algunos papás la idea les eriza la piel, habrá que ver quién hace que los chicos no se quiten la mascarilla ni la intercambien, que usen gel y no se abracen en recreo.

El tiempo no se recupera, nadie puede volver atrás, pero sí aprovechar el presente y planear el futuro; un poco de imaginación, señoras y señores, que el pensamiento no puede tomar asiento; cómo enseñar y aprender sin arriesgarse tanto, y cómo salvar a los niños que ahora no reciben clases; nada puede ser más costoso que someterlos al oscurantismo.