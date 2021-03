Columnistas

Como si hubiese un empeño en hacer todo al revés. Los gobiernos autoritarios actúan así, cuando hay una normativa que les estorba, ordenan su derogación o la reforman y cuando no pueden hacerlo, la violan. La diplomacia hondureña no ha escapado a las arbitrariedades. Nunca se ha tenido una representación en el exterior de calidad, salvo raras excepciones, pero ahora eso se ha desbordado. Los últimos dos nombramientos que se han hecho han violentado procedimientos internos y externos. Se nombró al señor Carlos Cordero, exministro de Copeco, como representante de Honduras ante la Santa Sede; su nombramiento se produce conociendo que él estaba siendo investigado por parte el Ministerio Público (MP) por compras irregulares de ventiladores mecánicos, percoladoras, televisores y otros productos durante la pandemia. Las primeras investigaciones establecen que el precio de lo adquirido está sobrevalorado en más de un 50%, con el agravante de que los ventiladores se recibieron en mal estado y que su uso provocó la muerte de dos ciudadanos.

Para entrar al servicio diplomático, según la ley vigente, se exige reunir algunos requisitos como: ser de buena conducta y no tener procesos judiciales pendientes en contra del Estado de Honduras, se supone que esas exigencias son referidas también al que es nombrado embajador, no obstante, en las reformas hechas a la ley eso no parece claro, todo con el propósito de dejar el camino abierto para la discrecionalidad del Presidente de la República. Bajo el supuesto que había necesidad de dinamizar el servicio exterior para la reconstrucción nacional pospandemia del covid-19, se nombró en la embajada de Honduras en Washington a Luis Suazo, quien se venía desempeñando como viceministro de Seguridad Pública. Con el nombramiento, dijo el canciller de la República, se busca al personal que tenga la agilidad y el dinamismo para hacer cambios que se plantean en el país.

Por ahora, la única agilidad y dinamismo que se ha conocido del embajador Suazo ha sido la defensa que ha hecho en favor del presidente Juan Orlando Hernández ante denuncias cada vez más fuertes de su involucramiento en actividades ligadas al narcotráfico. El representante diplomático ha tenido que trasladarse a Tegucigalpa, para, desde los medios de comunicación, descalificar a la fiscalía de Nueva York por procesos de investigación que nada tienen que ver con el caso aludido. Según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, una función que tiene clara un representante ante un Estado es la de no inmiscuirse en asuntos internos del Estado receptor. En este tema dice la normativa internacional que, el funcionario diplomático debe “enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado acreditante”. Todo lo dicho por el embajador Suazo contraviene las disposiciones legales en materia de derecho diplomático y se extralimita en sus funciones, lo cual no ayuda al establecimiento de relaciones respetuosas con otros Estados.